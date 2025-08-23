شهادت فوتبالیست فلسطینی در حمله اسرائیل به صف دریافت غذا در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری اعلام کردند که «مهند جمال علیان» بازیکن تیم فوتبال باشگاه الجزیره در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، منابع مذکور همچنین اعلام کردند، این فوتبالیست جوان فلسطینی به همراه شهروندان فلسطینی دیگر در اثنای انتظار برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در صف ایستاده بود که توسط رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه هدف قرار گرفته شد و به شهادت رسید.

چندی پیش نیز «سلیمان عبید» فوتبالیست پیشین فلسطینی که به «پله فلسطین» شهرت داشت، در حالی که در صف کمک‌های بشردوستانه در غزه بود، با شلیک نظامیان صهیونیست به شهادت رسید.

بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمک‌ها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه جلوگیری می‌کند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.

