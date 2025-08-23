افشای سخنان جنجالی رئیس سابق آمان/ اذعان به هزینه گزاف جاسوسی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه جمعه بخش دوم از اظهارات سرلشکر اهارون حالیوا رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل را در یک نشست کاری غیر علنی منتشر کرد.

حالیوا در این سخنان که بخش اول آن چندی پیش افشا شد، به شکل کاملا صریحی در رابطه با شرایط اسرائیل و اوضاع سیاستمداران اسرائیلی سخن گفته و به وضوح ساختار اسرائیل را یک فاحشه خانه توصیف می‌کند.

به گفته مجری این برنامه، صدای ضبط شده از حالیوا نشان می‌دهد که او با لهجه‌ای کاملا صریح و مستقیم و با روشی که معمولا در نشست‌های پشت درهای بسته و محرمانه به کار می‌رود اوضاع را تشریح می‌کند، زیرا اطمینان دارد که این اطلاعات به دست رسانه‌ها نخواهند رسید، از اینرو بدون هیچ عذاب وجدانی به مسایل می‌پردازد.

سرلشکر آهارون حالیوا رئیس اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی سوم اردیبهشت ماه 1403 به دلیل شکست و ناکامی در عملیات طوفان الاقصی از مقام خود استعفا داد.

شبکه 12 در این گزاش به نقل از حالیوا آورده است: در ساختاری همچون ما، هیچ سئوالی در مورد مسایل اصلی مطرح نمی‌شود، در حالی که مسایل جانبی و ثانویه همچون بازگشت به وطن می‌توان به وفور پرسید، ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که همه چیز در آن مجاز است، نگاه کنید و ببینید چگونه خانواده اسرا را در گروگان خود گرفته ایم، اگر دقیق بشوید حتما شوکه خواهید شد.

او در بخش دیگری از این اظهارات می‌گوید، اینجا خبری از دولت اسرائیل نیست، آنچه که می‌بینید یک فاحشه خانه است، شورای امنیت ما فاحشه خانه است، بله یک فاحشه خانه واقعی.

من در طول خدمتم سه پست اصلی داشتم، رئیس بخش فن آوری و لجستیک، که یک پست عالی و قشنگ است، با این حال من در کابینه به عنوان رئیس بخش عملیات همچنان مشغول به کار بودم، سخنگوی بخش عملیات و مسئولیت سخت و دشوار من مسئول بخش عملیات هم بودم.

وی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: ما از زمان حضور آویو کوخاوی به‌عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی، در جهانی زندگی می‌کنیم که توماس فریدمن آن را «جهان مسطح» نامیده است.

یعنی در سیستم‌های اطلاعاتی (به‌ویژه) دفتر نخست‌وزیری، این رئیس دستگاه اطلاعاتی نیست که تصمیم می‌گیرد چه چیزی را ببیند یا نبیند. همه‌چیز از طریق سیستم‌ها جریان می‌یابد، چه آنچه که به رئیس موساد که می‌رسد و چه به رئیس شاباک همه چیز غیر قابل پنهان مانده و علنی است.

حالیوا بعد می‌گوید: آیا می‌دانید که نخست‌وزیر یک افسر با درجه سرهنگ دوم از ارتش اسرائیل دارد که فرمانده دسته‌ی اوست؟ او از من نمی‌پرسد چه چیزی را به او نشان بدهم، بلکه نظر خودش را دارد، گزارش‌ها را مرور می‌کند و برای نخست‌وزیر گزارشی روزانه ـ و گاهی دو بار در روز ـ نوشته می‌شود، و او می‌تواند با واحد 8200 تماس بگیرد ـ همگی به فرماندهان دسته تبدیل شده‌اند.

رئیس سابق سرویس اطلاعات نظامی اسرائیل بعد از آن به برنامه‌های جاسوسی اسرائیل علیه ایران پرداخته و می‌گوید: اگر بگویم طی 20 سال گذشته چقدر پول ما خرج این برنامه کرده‌ایم، دیگر هزینه‌های میلیاردی احداث دیوار حایل در اطراف نوار غزه رقمی قابل توجه محسوب نخواهد شد، ما باید اعتراف کنیم که این تلاش‌ها یک شکست فضاحت‌بار بوده است.

