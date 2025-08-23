مسجد، کانون اثرگذاری در امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ آخوند نوریزاد امام جمعه اهلسنت گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار ابنا به مناسبت روز و هفته جهانی مسجد، اظهار کرد: مساجد از آغاز تاکنون نهتنها پایگاه عبادی بلکه محلی برای فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمگیریهای سرنوشتساز امت اسلامی بودهاند.
امام جمعه اهلسنت گنبدکاووس با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) بسیاری از امور مهم امت را در مسجد مدیریت میکردند، افزود: مسجد صرفاً محلی برای عبادت نیست بلکه باید بیشترین بهره را در زمینههای عبادی، سیاسی و اجتماعی برای پیشبرد اهداف اسلام و مسلمین از آن برد.
وی ادامه داد: مساجد همواره محور وحدت، مقاومت و یکپارچگی مسلمانان بودهاند و امروز نیز باید نقش خود را در پیوند نسل جوان با ارزشهای دینی ایفا کنند.
آخوند نوریزاد اظهارداشت: جوانان باید با مسجد مأنوس شوند و حضور پررنگی در این پایگاه عبادی و اجتماعی داشته باشند.
وی با اشاره به نقش نماز جمعه در تحکیم پیوندهای عبادی و سیاسی جامعه اسلامی، گفت: حضور پرشور مردم و جوانان در نماز جمعه، نشانهای از نقش محوری مسجد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام بهویژه صهیونیستها همواره تلاش دارند مسلمانان را از مساجد دور کنند، اما این نقشهها با بصیرت و هوشیاری ملتها نقش بر آب خواهد شد و مساجد همچنان کانون اثرگذار امت اسلامی باقی خواهند ماند.
گفتنی است، برنامههای هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا میشود.
