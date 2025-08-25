  1. صفحه اصلی
مفتی عمان استعفای وزیر خارجه هلند را ستود

۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۷
کد خبر: 1720009
مفتی عمان استعفای وزیر خارجه هلند را ستود

مفتی عمان از آگاهی جهانی نسبت به فلسطین استقبال کرد و استعفای وزیر خارجه هلند را ستود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، با ابراز خرسندی از افزایش سطح آگاهی در میان ملت‌ها و مسئولان نسبت به مسأله فلسطین گفت این روند مایه امیدواری است.

وی با اشاره به موضع دولت هلند در قبال اشغالگری اسرائیل افزود که وزیر خارجه این کشور مسئله فلسطین را بسیار مهم‌تر از جایگاهی که به آن داده شده دانسته و به همین دلیل از سمت خود استعفا کرده است.

مفتی عمان تأکید کرد: به خاطر این موضع‌گیری، او و همه آزادگان جهان شایسته سپاس‌اند؛ چرا که در کنار حق و عدالت ایستاده‌اند.

کاسپار ولدکمپ، وزیر خارجه هلند روز جمعه پس از اینکه پیشنهادش برای تحریم‌ اسرائیل شکست خورد، از مقامش استعفا داد.

همزمان با او ۸ عضو دیگر کابینه هلند و هم‌حزبی‌هایش از حزب «ان‌اس‌سی» [قرارداد اجتماعی جدید] هم استعفا دادند.
پایان پیام/ ۲۱۸
 

