به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد که برنامه هوش مصنوعی «گروک» متعلق به شرکت ایکس، در موضعگیری درباره جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه، رویکردی انسانیتر، حقطلبانهتر و عادلانهتر از دولت آلخلیفه داشته است.
الوفاق در بیانیهای افزود: در حالی که دیپلماسی رسمی بحرین همچنان با ادبیاتی نادرست، رخدادهای غزه را «مارپیچ خشونت» توصیف میکند، هوش مصنوعی مذکور موضعی روشن بر پایه معیار اخلاقی اتخاذ کرده است.
این جمعیت همچنین تأکید کرد که رژیم بحرین با چنین رویکردی، درگیر بحرانی اخلاقی شده که از تمام معیارها فراتر رفته است.
