آیا حدیث نور صورت حضرت زهرا(س) صحیح است؟

احادیث معتبری بر نورانیت ظاهری و باطنی حضرت زهرا علیهاالسلام در منابع روایی شیعه وارد شده است.
حدیث مورد نظر در منابع معتبر و اولیه حدیثی شیعه یافت نشد. اما در برخی منابع متأخر مانند عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال اثر عبدالله بحرانی (1) که درباره مناقب و فضائل حضرت زهرا علیهاالسلام است وارد شده است.
این کتاب نیز به نقل از کتاب «اخبار الدول و آثار الملل» اثر شیخ احمد بن یوسف بن احمد دمشقی معروف به قرمانی ازمورخان قرن های 11 و 12 ه.ق (2) حدیث مورد اشاره را ذکر کرده است:
«أخبار الدول: قالت عائشه:
کنّا نخیط و نغزل و ننظم الإبره باللیل فی ضوء وجه فاطمه... .»
از عایشه نقل شده که وی میگفت: ما در پرتو وجه فاطمه، خیاطی و ریسندگی میکردیم و سوزن را نخ میکردیم … او همچون ماه شب چهارده بود.
پی نوشت:
