آیا حدیث نور صورت حضرت زهرا(س) صحیح است؟

خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: احادیث معتبری بر نورانیت ظاهری و باطنی حضرت زهرا علیهاالسلام در منابع روایی شیعه وارد شده است.

حدیث مورد نظر در منابع معتبر و اولیه حدیثی شیعه یافت نشد. اما در برخی منابع متأخر مانند عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال اثر عبدالله بحرانی (1) که درباره مناقب و فضائل حضرت زهرا علیهاالسلام است وارد شده است.

این کتاب نیز به نقل از کتاب «اخبار الدول و آثار الملل» اثر شیخ احمد بن یوسف بن احمد دمشقی معروف به قرمانی ازمورخان قرن های 11 و 12 ه.ق (2) حدیث مورد اشاره را ذکر کرده است:



«أخبار الدول: قالت عائشه:

کنّا نخیط و نغزل و ننظم الإبره باللیل فی ضوء وجه فاطمه... .»

از عایشه نقل شده که وی می‌گفت: ما در پرتو وجه فاطمه، خیاطی و ریسندگی می‌کردیم و سوزن را نخ می‌کردیم … او همچون ماه شب چهارده بود.



