آیا حدیث نور صورت حضرت زهرا(س) صحیح است؟

حدیث نور صورت حضرت زهرا(س) به عنوان یکی از احادیث معتبر در منابع اسلامی شناخته می‌شود. این حدیث به توصیف زیبایی و نورانیت چهره حضرت زهرا(س) می‌پردازد و در برخی منابع روایی نقل شده است. با این حال، صحت و اعتبار این حدیث مورد بحث و بررسی‌های مختلفی قرار گرفته است و برخی از علمای اسلامی به نقد و تحلیل آن پرداخته‌اند. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر، مراجعه به منابع معتبر روایی و نظرات علمای مختلف ضروری است.

خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: احادیث معتبری بر نورانیت ظاهری و باطنی حضرت زهرا علیهاالسلام در منابع روایی شیعه وارد شده است.
حدیث مورد نظر در منابع معتبر و اولیه حدیثی شیعه یافت نشد. اما در برخی منابع متأخر مانند عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآیات و الاخبار و الاقوال اثر عبدالله بحرانی (1) که درباره مناقب و فضائل حضرت زهرا علیهاالسلام است وارد شده است.
این کتاب نیز به نقل از کتاب «اخبار الدول و آثار الملل» اثر شیخ احمد بن یوسف بن احمد دمشقی معروف به قرمانی ازمورخان قرن های 11 و 12 ه.ق (2) حدیث مورد اشاره را ذکر کرده است:

«أخبار الدول: قالت عائشه:
کنّا نخیط و نغزل و ننظم الإبره باللیل فی ضوء وجه فاطمه... .»
از عایشه نقل شده که وی می‌گفت: ما در پرتو وجه فاطمه، خیاطی و ریسندگی می‌کردیم و سوزن را نخ می‌کردیم … او همچون ماه شب چهارده بود.


پی نوشت:
(1)  عوالم العلوم و المعارف و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال, ج11،ص57.
(2) [3] الدمشقی, اخبار الدول و آثار الملل, 87.

