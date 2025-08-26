به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «سیدمهدی میرباقری» در محفل معارف شب شهادت امام رضا علیه‌السلام در حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه یکی از بزرگترین عباداتی که ائمه(ع) ما را به آن دعوت کرده‌اند زیارت است، اظهار داشت: از زیارت معصومین(ع) گرفته تا زیارت امام‌زادگان بزرگوار مانند حضرت معصومه(س) که ائمه ما را دعوت به زیارت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه فضایلی که برای زیارت ذکر شده برای کمتر عبادتی ذکر شده است، گفت: زیارت سید الشهدا(ع) و امام رضا(ع) با حج، آزادکردن عبد، جهاد در راه خدا و شهادت مقایسه شده است و در روایات نقل شده است کسی که شب عاشورا به زیارت امام حسین علیه السلام برود مانند کسی است که همراه اباعبدالله(ع) در خون خود قلتیده و به شهادت رسیده و در روایت دیگری فرمودند اگر کسی امام حسین علیهالسلام را در روز عرفه زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در روایتی فرمودند اگر کسی زیارت فرزندم علی بن موسی علیه السلام در آن سرزمین دور برود ثواب ۷۰ حج، بلکه ۷۰۰ حج و بلکه ۷۰ هزار حج مقبوله دارد و سپس فرمودند اگر کسی یک شب در نزد امام رضا علیه السلام بیتوته کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده است.

وی با بیان اینکه حرم ائمه علیهم السلام مُلک و ملکوت دارد، گفت: روح حرم، امام هستند و اگر کسی ملکوت حرم را ببیند ثواب زیارتش بالا می رود و به جایی می رسد که خدا را در آیینه امام زیارت می کند.

میرباقری گفت: در عالم آخرت وقتی صحنه قیامت برپا می شود از امت اسلام پیامبر اکرم(ع) امیرالمؤمنین(ع) و ائمه بر عرش نشسته‌اند و سپس به زائران ائمه هم به آنها در مقام عرش ملحق می شوند و امام کاظم (ع) فرمودند در بین زائران صحنه قیامت بالاترین مقام برای زائران امام هشتم است و در روایت دیگری هم از امام جواد علیه السلام سؤال شد زیارت جدتان سید الشهدا(ع) ثواب بیشتری دارد یا زیارت پدرتان علی بن موسی الرضا(ع)؟ حضرت فرمودند زیارت پدرم.

وی با بیان اینکه از بعد از امام رضا علیه السلام هیچ انشعابی در شیعیان ایجاد نشده است، افزود: از برکت هجرت امام رضا علیه السلام و معارفی که توسط ایشان منتشر شد دیگر انشعابی در شیعه ایجاد نشد؛ با این که علمای بزرگی در زمان امام رضا علیه السلام بودند و خداوند از شیعه امتحان بسیار سختی گرفت و ۴ امام به ظاهر خردسال را امام قرار داد ولی این باعث نشد که انشعاب جدیدی در شیعه ایجاد شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه زیارت امام رضا علیه السلام محور اقامه تشیع است، گفت: زیارت از اعمالی است که با آن دین اقامه می شود؛ لذا ثواب آن ثواب اقامه دین است؛ زیارت یعنی ملاقات با خدا و ممکن است انسان جوری امام را زیارت کند که مقام عرشی امام را زیارت کند و آنوقت خدا را در آیینه امام زیارت کرده است.

وی با بیان اینکه انسان که وارد حرم می شود گویی از دری از درهای خانه پیامبر (ص) وارد بهشت شده است، ابراز داشت: زیارت تجدید عهد با امام است؛ لذا باید تابع امام باشیم و خوب به حرف امام گوش دهیم و با امام در عالم راه برویم.

میرباقری افزود: در زیارتی که برای امام رضا عیله السلام از امام هادی علیه السلا نقل شده است که باید هنگام خروج از خانه بایستیم و بگوییم «بسم الله و بالله و الی الله والی بن رسول الله، حسبی الله، توکلتُ الی الله، اللهم الیک قَصَدتُ و ما عندک اَرَدتُ» یعنی در زیارت اولا با استعانت از خدا به سمت خدا و از وادی فرزند رسول خدا هجرت می کنیم و خدا کفایت می کند و توکل ما فقط به خداوند است بنابراین در حرکت به سمت امام در حقیقت مقصد خدا است و اراده ما چیزی است که در محضر خداست.

......................

پایان پیام / ۳۴۸