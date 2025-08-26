افزایش شمار جان باختگان سوءتغذیه در غزه به ۳۰۳ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه از افزایش شمار جان باختگان در پی سوء تغذیه به ۳۰۳ نفر از جمله ۱۱۷ کودک خبر داد.

به گزارش القدس العربی، در بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه آمده است که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ فرد بالغ در پی گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست دادند.

بدین ترتیب شمار کل قربانیان گرسنگی در غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۳۰۳ نفر رسید.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس همه گذرگاه های مرزی به غزه را بسته و مانع ورود هرگونه کمک بشردوستانه شده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده، حملات رژیم صهیونیستی منجر به شهادت ۶۲ هزار و ۷۴۴ نفر و مجروح شدن ۱۵۸ هزار و ۲۵۹ نفر شده است.

