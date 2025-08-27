رئیس پارلمان عربی: سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، ننگی بر پیشانی بشریت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «محمد بن احمد الیماحی»، رئیس پارلمان عربی، با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه را محکوم کرد و آن را «جنگ نسل‌کشی» توصیف نمود.

وی همچنین نسبت به وقوع «نسل‌کشی هولناک» و «هدف‌گیری سازمان‌یافته خبرنگاران، کادر درمانی و امدادی» هشدار داد.

الیماحی با اشاره به سیاست‌های محاصره و گرسنگی دادن به مردم غزه، تأکید کرد که ادامه این روند منجر به افزایش تنش‌ها و تهدیدی جدی برای امنیت و صلح جهانی خواهد بود.

او در ادامه، کشتارهای صورت‌گرفته در بیمارستان ناصر را که به‌صورت زنده برای جهانیان پخش شد، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند و افزود: «رژیم اشغالگر تنها به بمباران وحشیانه بسنده نمی‌کند، بلکه با جلوگیری از ورود غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه، سیاست‌های نسل‌کشی تدریجی را نیز دنبال می‌کند؛ اقدامی که به گسترش قحطی در منطقه منجر شده و یکی از فجیع‌ترین جنایات عصر حاضر به‌شمار می‌رود.»

رئیس پارلمان عربی سکوت جامعه جهانی در برابر این جنایات را «ننگی بر پیشانی بشریت» دانست و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواست تا بر اساس مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی، برای توقف جنگ و دستیابی به آتش‌بس، فشارهای لازم را اعمال کنند.

الیماحی همچنین خواستار تعلیق عضویت رژیم اشغالگر در تمامی سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی، اعمال فوری تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه رهبران آن، و اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای پیگرد عاملان این جنایات تحت عنوان نسل‌کشی و معرفی آنان به‌عنوان جنایتکاران جنگی شد.

