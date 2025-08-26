فعالیت ۴۰۰ شهرستان کشور در عملیات مسجد سنگر مقاومت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «سید ناصر میرمحمدیان» در گفتگو با خبرنگار ستاد خبر روز جهانی مسجد با اشاره به رویکردها و برنامه های مورد توجه در بنیاد هدایت با موضوع مسجد اظهار کرد: فعال شدن ۴۰۰ شهرستان کشور در عملیات مسجد سنگر مقاومت، دوهزار ۳۶۵ راهیابی تلفنی( هدایت تماس های تلفنی برای بیان دیدگاهها و نظرات) و۲۵۳ توسعه شبکه رابطان شهرستانی از جمله برنامه های بنیاد هدایت است.

رئیس بنیاد هدایت افزود: در همین راستا به صورت حضوری فعالان بنیاد هدایت توانستند در۱۲۷۵ مسجد حضور یابند و ۳۲۴ گعده در مساجد شکل گرفت و در ۴۰۰ شهرستان فعالان این بنیاد حضور یافتند و نواقص موجود در مورد اطلس مساجد را برطرف کردند و به روز رسانی صورت گرفت. اطلس مسجد شرایط و خدمت ویژه است که از طریق آن میتوان به این نتیجه دست یافت چند مسجد با کیفیت در کشور موجود است به همین منظور نیازمند به روز رسانی این اطلس بودیم.

حجت الاسلام میرمحمدیان به فعالیت های میدانی در حوزه خواهران اشاره و بیان کرد: در حوزه خواهران کنشگر مسجدی با توجه به اقتضائات زمان در قالب پویش هایی همانند« شریک خون ها نمی شوم» و یا تحریم کالاهایی که از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می شود را مورد توجه قرار داده اند.

وی توانمندسازی قرارگاههای استانی را یکی از رویدادهای مورد توجه دانست و تصریح کرد: به همین منظور نمایشگاهی برای فعال سازی کنشگران جهاد تبیین برگزار شد، از طرفی در حوزه پژوهشی ۱۵ جلد کتاب پیرامون مسجد جامعه پرداز تهیه شده که ۵ جلد آن منتشر شده است و کتاب کارکردهای مسجد به صورت مشخص کارکردهای یک مسجد را ارایه می کند.

گفتنی است، برنامه‌های هفته جهانی مسجد از ۳۱ مرداد تا ۷ شهریور با شعار «مسجد، محور وحدت، سنگر مقاومت» اجرا می‌شود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸





