معاریو: حمایت یمن از فلسطین پابرجاست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان معاریو گزارش داد که بعد از حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه یمن، نیروهای انصارالله این کشور بار دیگر به روال عادی خود یعنی از سرگیری حملات موشکی علیه اراضی اشغالی بازگشتند.

به تازگی چندین جنگنده رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی را در صنعا با شلیک نزدیک به ۴۰ موشک بمباران کردند.

صبح امروز نیروهای مسلح یمن یک موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کردند. رسانه‌های عبری‌زبان پیشتر نیز اذعان کرده بودند که بمباران یمن تأثیری در کاهش عملیات‌های این کشور علیه رژیم صهیونیستی ندارد.

