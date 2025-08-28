به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله محمدحسن اختری رییس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(علیهم السلام) و مدیرعامل بنیاد بینالمللی عاشوراء، در پیامی خطاب به آقای «مصطفی سوادکوهی» فرماندار ویژه شهرستان آمل، درگذشت پدر ایشان را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
خبر درگذشت والد مکرم، مرحوم حاج موسی سوادکوهی (رحمة الله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
آن فقید سعید، از چهرههای خدومی بود که عمر شریف خویش را در مجاهدت برای اسلام عزیز، ایران قهرمان و مردم شریف صرف کرد.
این جهاد، از حضور در جبهههای نبرد در سالهای دفاع مقدس گرفته تا خدمت به خانوادههای معظم شهداء پس از جنگ، همواره ادامه داشت.
مرحوم سوادکوهی اصرار فراوان میکرد که ناشناس بماند؛ و امید است مشمول این حدیث منسوب به پیامبر اکرم(ص) باشد که: «أحَبُّ العِبادِ إلَی اللّهِ الْأتقِیاءُ الْأخفِیاء؛ محبوبترین بندگان در نزد خداوند، پرهیزگاران گمنام هستند».
