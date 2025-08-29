رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس گیلان در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «حسن حبیبی» روز پنج‌شنبه، 7 شهریور 1404 در گفت‌وگویی ضمن تبریک ماه ربیع الاول و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی با بیان اینکه دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان رویداد معنوی فرهنگی است اظهار کرد: با حضور بی‌نظیر مردم عزیز گیلان، شاهد تثبیت و ترویج مفاهیم غنی دفاع مقدس و گفتمان ایثار و شهادت در لایه‌های مختلف جامعه خواهیم بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان و دبیر کمیته پژوهش و تحقیقات، تجلیل و تکریم از خاندان معظم شهدا و ایثارگران را از اهداف اصلی و محوری این کنگره بیان کرد.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش در ماندگاری ارزش‌ها، افزود: آنچه که مانایی ایجاد می‌کند، بهره‌مندی از ظرفیت تحقیق و پژوهش است.

حبیبی تصریح کرد: به یمن برگزاری این کنگره بسیار مهم، در لحظات پایانی، از دانشنامه دفاع مقدس در سطح استان رونمایی خواهد شد که اتفاقی کم‌نظیر در حوزه پژوهشی است.

وی مقوله دفاع مقدس را عامل غنای فرهنگ و ادب ایران و ارتقای جایگاه فرهنگی کشور دانست و گفت: شاهد گونه‌های فاخر از شعر دفاع مقدس، سینمای دفاع مقدس، فیلم دفاع مقدس، تئاتر دفاع مقدس و مقوله کتاب دفاع مقدس هستیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ عنوان با مضامین و مفاهیم دفاع مقدس تهیه و چاپ شده است ، اظهارکرد: برخی از آثار چاپ شده جهت تقریظ کتاب شاخص با عنوان «دفاع مقدس»و «کتاب خاطرات شفاهی رزمندگان»، به رویت مقام معظم رهبری خواهد رسید.

وی به ظرفیت‌های ویژه و منحصر به فرد این کنگره که آن را از سایر کنگره‌ها متمایز می‌سازد، اشاره کرد و افزود: بهره‌مندی از ظرفیت خوب هنرمندان بومی برای برپایی مرحله نمایشی این کنگره در جوار نمایشگاه، می‌تواند بسیاری از مفاهیم غنی هویتی گیلان، به ویژه دستاوردهای خوب استان گیلان در ۸ سال دفاع مقدس را با زبان هنر به جوانان و مخاطبین انعکاس دهد و ظرفیت خوبی در این راستا ایجاد کند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴