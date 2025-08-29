جزئیات دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان تشریح شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «غلامرضا ملکعلیپور» رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان در گفتوگو با خبرنگاران، به اولین کنگره شهدای گیلان در سال ۱۳۹۵ با حضور پربرکت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: این کنگره هر ۱۰ سال یک بار برگزار میشود و ما امروز وارث تجربهای کلان هستیم که باید برای نسل آینده نیز با برنامهریزی دقیقتر و رویکردی نوین ادامه یابد.
وی مشارکت مردم در برگزاری کنگره شهدا را نشاندهنده عمق ارادت مردم به مقام شامخ شهدا دانست و اظهار کرد: شهرها و روستاهای استان در این دهه بیش از ۶ هزار یادواره محلی و ۲ هزار یادواره مدرسهای با مشارکت ۹۰ درصدی مردم و خانوادههای معظم شهدا برگزار کردند.
به گفته رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان، در مدل مدرسهای، یادوارهها توسط خود دانشآموزان و با ابتکار عمل آنها اجرا شد و ۲۱ هزار اثر هنری از ۲ هزار مدرسه دریافت شد، همچنین زندگینامه شهدا به تعداد دانشآموزان توزیع شد و آنان با دلنوشتهها، نقاشیها و آثار خوشنویسی، به روایتگری حماسه و ایثار پرداختند که در نتیجه ۱۲۰ اثر دانشآموزی فاخر خلق شد که هر کدام، روایتی نو از شهدا را به تصویر میکشند.
ملکعلیپور با بیان اینکه در راستای کنگره ملی ۸ هزار شهید استان، ۵ شب نمایش میدانی با عنوان «جلوههای عاشقی» با حضور هنرمندان بومی در شهرستانها و معرفی قهرمان ملی شهرستان برگزار شد، افزود: شهرستانهایی که امکان برگزاری نمایش را نداشتند نیز میزبان اجلاسیههای سهروزه با برنامههای متنوع فرهنگی و هنری شدند.
وی با اشاره به فعالیتهای کمیته فضاسازی شهری تصریح کرد: اجرای بزرگترین دیوارنویسی استان با طول ۲ هزار متر، طراحی و نصب المانهای ورودی شهرها و پل ذهاب با محوریت زن، مادر، خانواده و شهید محمود قلیپور از جمله فعالیتهای بارز این کمیته بوده است که به فضاسازی معنوی شهرها کمک شایانی کرده است.
رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان ساخت ۳۵ بارگاه برای شهدای گمنام را از سوی کمیته مهندسی و عمران کنگره عنوان کرد و گفت: اجرای سازه دائمی کنگره با وسعت ۱۲ هزار متر مربع، در مدت ۶ ماه با کیفیت بالا و هزینه پایین انجام شد که بعد از کنگره حفظ خواهد شد.
ملکعلیپور به فعالیتهای گسترده کمیته فرهنگی کنگره نیز اشاره و بیان کرد: در این کمیته، «سمفونی مقاومت» و ۱۰ سرود در ۱۰ شب اجرا خواهد شد که نغمههای ایثار و پایداری را در فضای استان طنینانداز میکند.
وی با بیان اینکه نمایشگاه فرهنگی بزرگ با شعار گیلان؛ پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت نیز در این کنگره برپا میشود گفت: در این نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و هنری مرتبط با شهدا به نمایش گذاشته میشود.
رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید دفاع مقدس استان گیلان از فعالیتهای چشمگیر کمیته تألیف و تدوین خبر داد و تصریح کرد: در این کمیته ۲۶۰ اثر تولید شده است که شامل ۴۰ عنوان کتاب، داستان و رمان میباشد.
به گفته وی، این آثار با در نظر گرفتن توجه ویژه مقام معظم رهبری به حوزه تألیف و تدوین، تولید شدهاند البته انتشار اسناد عملیاتی قدس ۱۶، کربلای ۲ و ۵ در قالب کتاب از دیگر دستاوردهای این کمیته است که به غنای ادبیات دفاع مقدس کمک شایانی میکند.
ملکعلیپور تولید فیلم سینمایی شهید املاکی را از جمله آثار فاخر کمیته رسانه برشمرد و افزود: علاوه بر این، ۳۸ مستند برای شهدای استان و ۱۲ میانبرنامه برای سوژههای خاص تهیه شده است که نقش رسانه را در ترویج فرهنگ شهادت برجسته میسازد.
به گفته رئیس کنگره ۸ هزار شهید دفاع مقدس استان گیلان، دومین کنگره شهدای استان به مدت ۱۰ روز و نمایشگاه آن به مدت یکماه برگزار میشود؛ در کنار نمایشگاه، اجرای نمایشهای میدانی با عنوان «جلوههای عاشقی» هرشب در دستور کار است.
وی با اشاره به برگزاری اجلاسیهها با موضوعات خاص از عملکرد ویژه گیلان در پشتیبانی دفاع مقدس گفت و اظهار کرد: گیلان با ارسال هزار و ۵۱۳ کامیون کمکهای مردم در دفاع مقدس نقش ویژهای ایفا کرد؛ در این ایام و به یاد خدمترسانیهای دوران دفاع مقدس، اقداماتی نظیر اهدای جهیزیه، مصالح عمرانی، آب شرب، مدرسهسازی و افتتاح مسکن محرومان را خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نخستین برنامه این کنگره روز شنبه هشتم شهریورماه با اجلاسیه شهدای پشتیبانی و حرکت کاروان ۱۵۱۳ خودرویی رأس ساعت ۹ صبح در جاده تهران، موقعیت شهدا، باغموزه دفاع مقدس آغاز خواهد شد، گفت: در ادامه و در روز یکشنبه نهم شهریور، آیین افتتاحیه نمایشگاه کنگره با حضور مسئولان و مردم از ساعت ۱۷:۳۰ عصر در همان محل برگزار میشود.
ملکعلیپور با بیان اینکه روز دوشنبه دهم شهریور دو اجلاسیه مهم برگزار خواهد شد؛ تصریح کرد: صبح این روز اجلاسیه شهدای پیشکسوتان جهاد و شهادت در مصلای امام خمینی(ره) رشت و عصر همان روز نیز اجلاسیه شهدای طلاب و روحانیون در رحیمآباد رودسر برپا میشود.
وی با بیان اینکه چهارشنبه دوازدهم شهریور، اجلاسیه شهدای زن، خانواده و دفاع مقدس ساعت ۱۰ صبح در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شد، گفت: همچنین پنجشنبه سیزدهم شهریور، اجلاسیه شهدای ورزش، جوان و دفاع مقدس ساعت ۸ صبح در مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت، سالن تختی، برگزار میشود.
به گفته ملک علیپور، اجلاسیه شهدای ارتش نیز روز شنبه پانزدهم شهریور ساعت ۱۹ در سالن شهید سلامی رشت در نظر گرفته شده است.
رئیس ستاد کنگره هشت هزار شهید گیلان با بیان اینکه اجلاسیه پایانی کنگره روز دوشنبه هفدهم شهریور ساعت ۱۹ در سالن شهید سلامی واقع در جاده تهران رشت برگزار خواهد شد، افزود: بدین ترتیب پرونده دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و مردم شهیدپرور این استان بسته خواهد شد.
وی تأکید کرد که انتخاب شعار «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه و مقاومت» نشاندهنده جایگاه ویژه مردم گیلان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ چراکه این استان با تقدیم بیش از هشت هزار شهید، همواره در صف نخست دفاع از ارزشهای الهی، ملی و میهنی قرار داشته است.
---------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما