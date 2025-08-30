به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آئین اعزام کاروان بزرگ «خدمت بیمنت» با شعار «از شهدا به مردم»، امروز شنبه، 8 شهریور 1404 با حضور مسئول قرارگاه محرومیتزدایی سپاه، فرمانده سپاه قدس گیلان، استاندار گیلان و جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان استانی در شهر رشت برگزار شد. این مراسم با استقبال پرشور مردم همراه بود و یادآور حرکتهای جهادی و همبستگی اجتماعی مردم گیلان در دوران دفاع مقدس به شمار میرفت.
کاروان اعزامی متشکل از ۱۵۱۳ خودروی حامل کمکهای مردمی بود که پس از مراسم بدرقه، راهی مناطق محروم و کمبرخوردار استان شدند. این حرکت بزرگ مردمی و جهادی در راستای اجرای طرحهای محرومیتزدایی و خدماترسانی در حوزههای معیشتی، عمرانی و فرهنگی صورت گرفت.
«سرهنگ احمد ابراهیمی» مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قدس گیلان، در سخنانی در این آئین به ابتکار تاریخی آیتالله احسانبخش در سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: «در دومین کنگره ۸ هزار شهید گیلان، بازسازی کاروان ۱۵۱۳ خودرویی با هدف زنده نگه داشتن یاد شهدا و احیای روحیه ایثار و خدمت بیمنت مردم استان انجام شد.» وی تأکید کرد که این اقدام، الگویی برای ترویج فرهنگ خدمترسانی بیچشمداشت و تقویت پیوند میان مردم و انقلاب اسلامی است.
به گفته سرهنگ ابراهیمی، این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرا شده و شامل اقلامی همچون ۵۰۰ سری جهیزیه، ۵۰۰ منبع آب ۱۰۰۰ لیتری، ۲۰۰ وانت حامل آرد و همچنین مقادیر قابل توجهی مصالح ساختمانی برای بازسازی منازل و زیرساختهای مناطق محروم است. این کمکها قرار است در کوتاهترین زمان ممکن به خانوادههای نیازمند و پروژههای اولویتدار محرومیتزدایی تخصیص داده شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اعضای این کاروان با اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری، همچنان در خدمت مردم، نظام و انقلاب خواهند بود و خدمترسانی در مسیر عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت را ادامه میدهند.
در پایان این مراسم، کاروانهای خودرویی با بدرقه مسئولان، فرماندهان و جمع زیادی از مردم حرکت خود را آغاز کردند. مقصد این خودروها، نقاط مختلف گیلان بود تا با توزیع کمکهای مردمی و اجرای طرحهای عمرانی، فرهنگی و معیشتی، بار دیگر جلوهای از همبستگی و ایثار اجتماعی مردم این خطه به نمایش گذاشته شود.
