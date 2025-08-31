  1. صفحه اصلی
شهادت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی در منطقه مرزی سراوان

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۳
کد خبر: 1722204
سرهنگ پاسدار رحیم محمدی از فرماندهان لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله کرمان، در جریان انجام مأموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ پاسدار رحیم محمدی از پاسداران رشید و جان‌برکف لشکر عملیاتی 41 ثارالله، روز شنبه 8 شهریورماه در حین اجرای مأموریت در منطقه مرزی سراوان به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

طبق اعلام روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان: در روز شنبه 8 شهریورماه پاسدار رشید اسلام "سرهنگ رحیم محمدی" از پاسداران جان بر کف لشکر عملیاتی 41 ثارالله حین اجرایی ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار رشید و فداکار و حافظ قرآن به خانواده معظم و همرزمان غیرتمند شهید اعلام می‌شود آیین‌های  تشییع  و خاکسپاری پیکر مطهر وی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

