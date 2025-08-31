نمایشگاه «روایت پرچمداران» در رشت گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - نمایشگاه «روایت پرچمداران» از بخشهای اصلی دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ هزار شهید استان گیلان عصر امروز یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴ با حضور استاندار گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان و جمعی از مدیران، مسئولان و خانوادههای معزز شهدا در محل باغ موزه دفاع مقدس گیلان افتتاح شد.
سرهنگ «محمد پوراسماعیلی فومنی»، معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان و رئیس کمیته فرهنگی و هنری دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - استان گیلان، اظهار کرد: به فضل الهی و با استمداد از ارواح طیبه شهدا، امروز با حضور مسئولان استان، خانوادههای معظم شهدا و مردم شریف گیلان این نمایشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در چهار بخش طراحی شده است، افزود: بخش نخست به نمایش تجهیزات دفاعی، امنیتی و نظامی نیروهای مسلح مستقر در استان گیلان اختصاص دارد.
پوراسماعیلی اضافه کرد: بخش دوم نیز یک پارک بازی برای نونهالان مهمان شهدا در نظر گرفته شده که در کنار سرگرمی، یک سیر تربیتی، آموزشی و تفریحی را برای کودکان فراهم میکند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان خاطرنشان کرد: در بخش سوم نمایشگاه، با عنوان «روایت پرچمداران»، نقشآفرینی اقشار مختلف مردم گیلان در عرصههای فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی و ورزشی و همچنین اصالت فرهنگ و سابقه حماسهآفرینیهای این دیار به تصویر کشیده شده است.
وی تاکید کرد: بخش چهارم نیز تالار پرچمداران است که به معرفی مشاهیر و مفاخر استان گیلان اختصاص دارد.
معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان زمان برگزاری این نمایشگاه را از امروز یکشنبه نهم شهریورماه تا هفدهم شهریورماه، همزمان با برگزاری اجلاسیه پایانی دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان عنوان کرد و گفت: غرفهها، پارک بازی و نمایشگاه تجهیزات دفاعی، هر روز از ساعت ۱۷ تا حوالی اذان مغرب میزبان مردم شریف استان خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به ابعاد این نمایشگاه خاطرنشان کرد: نمایشگاه «روایت پرچمداران» در فضایی به وسعت ۹۰۰ متر مربع برپا شده و شامل ۵۴ غرفه در بخشهای مختلف است.
