میزبانی غرفه «پرچمداران روایت حقیقت» بسیج رسانه از خبرنگاران در کنگره شهیدان گیلان

سرهنگ «مهدی پارسا»، مسئول سازمان بسیج رسانه استان گیلان در حاشیه افتتاح نمایشگاه «روایت پرچمداران» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - استان گیلان، با تشریح حضور این سازمان در دومین کنگره ملی سرداران، امیران و 8000 شهید استان، با بیان اینکه همزمان با این کنگره غرفههای متعددی توسط ردههای مختلف سپاه در استان برپا شد، اظهار کرد: سازمان بسیج رسانه گیلان نیز همگام با دیگر اقشار و در راستای رسالت و فلسفه ذاتی خود، غرفهای با عنوان «پرچمداران روایت حقیقت» در محل برگزاری نمایشگاه برپا کرده است.
وی با اشاره به کارکرد این غرفه گفت: طی ده شبانهروز برگزاری عملیات فرهنگی کنگره، خبرنگاران و فعالان رسانهای و فضای مجازی استان در این غرفه حضور خواهند یافت تا روایتهای نسل نوجوان و جوان، پیشکسوتان جهاد و شهادت، خانواده معظم و معزز شهدا، جانبازان و ایثارگران و همه کسانی که حقی بر گردن انقلاب دارند را ثبت و بازتاب دهند.
به گفته پارسا، هدف از این اقدام، انعکاس کلام و تجربه این بزرگان از منظر رسانهای و انتقال آن به مخاطبان است.
مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان ادامه داد: همچنین در غرفه رسانه «پرچمداران روایت حقیقت»، سیر تحول رسانهای استان نیز توسط راوی غرفه، آقای شاهچیان، برای بازدیدکنندگان بیان میشود.
وی خاطرنشان کرد: گیلان یکی از استانهای پیشگام کشور در حوزه رسانه است و در بحث تعدد رسانههای مکتوب و مجازی، جزو پنج استان نخست کشور به شمار میآید.
پارسا با اشاره به سابقه تاریخی رسانه در گیلان گفت: از انتشار نخستین روزنامه و نشریه این استان با نام «خیرالکلام» به همت افضالمتکلمین املشی در عصر مشروطه تاکنون ۱۱۸ سال میگذرد. در ادامه، نشریات دیگری همچون «گیلان»، «نسیم شمال»، «حبلالمتین» و «پرورش» در این خطه منتشر شدند. همچنین روزنامه «جنگل» به همت میرزا کوچکخان جنگلی در بحبوحه مبارزات ۱۰۸ سال پیش منتشر شد که در صفحه نخست خود شعار «این روزنامه نگاهبان حقوق ایرانیان و منوّر افکار اسلامیان است» را درج کرده بود.
وی تأکید کرد: این تاریخ رسانهای نشان میدهد که گیلانیها همواره در شرایط سخت و حتی در زمان خفقان فرهنگی و بایکوت رسانهای نیز پرچمدار روشنگری و دفاع از حقوق مردم بودهاند و این هویت رسانهای امروز نیز با قدرت در قالب رسانههای جدید تداوم یافته است.
مسئول بسیج رسانه گیلان افزود: امروز استان گیلان مفتخر است که بیش از 462 رسانه را در خود جای داده که از این میان 273 پایگاه خبری دارای مجوز و 121 نشریه مکتوب و 68 نشریه الکترونیک غیر برخط به صورت قانونی منتشر میشوند. رسانههای مکتوب دیروز امروز جای خود را به رسانههای دیجیتال، خبرگزاریها و پایگاههای خبری دادهاند و خبرنگاران با دریافت، پردازش و انتشار دادههای عظیم روزانه، مخاطبان را تغذیه میکنند.
پارسا در پایان گفت: حضور فعال خبرنگاران و رسانهها در غرفه «پرچمداران روایت حقیقت» فرصتی است تا روایتهای نسلهای مختلف، خانوادههای شهدا، ایثارگران و تاریخ رسانهای گیلان بهطور جامع منعکس شود و میراث فرهنگی و رسانهای این استان بیش از پیش به جامعه معرفی گردد.
