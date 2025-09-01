آثار دومین رویداد »نحن ابناء الحسین(ع)« در مرحله داوری/ بالغ بر ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آثار رسیده به دومین رویداد بینالمللی «نحن ابناءالحسین(ع)» به ایستگاه داوری رسیده و از سوی داوران ایرن رویداد در حال بررسی و ارزیابی است.
طبق اعلام دبیرخانه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن ابناءالحسین(ع)» بالغ بر ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور جهان به این دبیرخانه ارسال شده است.
علاوه بر آثار هنرمندانی از جمهوری اسلامی ایران، آثاری از هنرمندان کشورهای عراق، بحرین، اندونزی، افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و آذربایجان به جشنواره رسیده است.
اختتامیه این رویداد ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز ایام ولادت باسعادت نبی اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع) در شهر مقدس قم برگزار و جوایز ارزندهای به برگزیدگان این رویداد تقدیم خواهد شد.
این رویداد رسانهای که دومین سال برگزاری خود را سپری میکند، با هدف ثبت جلوههای حماسه جهانی اربعین حسینی در بخشهای عکس (حرفهای، موبایلی و مجمعهعکس)، ویدیو (گزارشی، مستند و ولاگ) و هوش مصنوعی (عکس و ویدیو) فراخوان شد.
بخش ویژه رویداد نیز با شعار «یک جهان در آغوش حسین(ع)» به ثبت حضور زائران از نقاط مختلف جهان و حضور پرچم کشورها در پیادهروی اربعین پرداخته است.
