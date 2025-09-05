به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اختتامیه دومین رویداد بین‌المللی «نحن ابناءالحسین علیه‌السلام» پیش از ظهر امروز پنج شنبه ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ ـ در سالن همایش های مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در شهر قم، برگزار شد.

هیئت داوران این رویداد بین المللی در این مراسم، برگزیدگان رویداد را اعلام کردند و از این برگزیدگان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

محمد اخلاقی رئیس کمیته داوران دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در آئین اختتامیه با قرائت بیانیه این کمیته اعلام کرد که مجموعاً بالغ بر ۲۵۰۰ اثر ارزشمند، در قالب‌های متنوع هنری و رسانه‌ای، از ۹ کشور جهان از جمله ایران، عراق، بحرین، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، هندوستان و ترکیه به دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی «نحن ابناءالحسین علیه‌السلام» رسید.

وی افزود: آثار رسیده با توجه به موضوعات اصلی اعلام شده، در بخش‌های متنوع و با دقت فراوان مورد داوری قرار گرفتند که علاوه بر بخش‌های عمومی شامل عکس، ویدیو، توجه ویژه فناوری هوش مصنوعی از ویژگی‌های این رویداد بوده و بخش ویژه نیز با عنوان «یک جهان در آغوش حسین (ع)» به طور خاص بر مستندسازی حضور پرشور و بین‌المللی زائران در زیارت اربعین، و همچنین تجلی همبستگی جهانی از طریق به اهتزاز درآمدن پرچم‌های کشورهای گوناگون در مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا، تمرکز داشت.

اسامی برگزیدگان دومین رویداد بین‌المللی «نحن ابناءالحسین علیه‌السلام» به شرح زیر اعلام شد:

*قالب عکس:

بخش حرفه‌ای:

- نفر اول: آقای احمد عبدالامیر، از عراق

- نفر دوم: آقای علی اصغر یوسفی، از ایران

- نفر سوم: آقای اَکرم حمید عَبِد، از عراق

بخش موبایلی:

- نفر اول: آقای مقداد مددی، از ایران

- نفر دوم: آقای مهدی جعفری، از ایران

- نفر سوم: خانم مبینا عیدانی، از ایران

- نفر چهارم: آقای حکیم موسی زاده، از ایران

- نفر سوم: آقای رضوان باقالچی، از ایران

بخش مجموعه عکس:

- نفر اول: آقای احمد ظهرابی جمکرانی، از ایران

- نفر دوم: آقای محمد آهنگر، از ایران

- نفر سوم: خانم شریفه علی‌آبادی، از ایران

*قالب ویدیو:

بخش گزارشی:

- نفر دوم: آقای جواد استکی، از ایران

- نفر سوم: آقای علیرضا سلطانی، از ایران

بخش مستند:

- نفر اول: آقای حسین یاسر، از عراق

- نفر دوم: آقای محمد اشتری، از ایران

- نفر سوم: خانم زهره سادات فاضلی، از افغانستان

بخش ولاگ:

- نفر اول: آقای حسن آزادگان، از ایران

- نفر دوم: خانم کوثر صالحی، از ایران

*قالب هوش مصنوعی:

بخش عکس:

- نفر اول: آقای سیدعلیرضا قضات، از ایران

- نفر دوم: خانم فاطمه جعفری، از ایران

- نفر سوم: آقای محمدجواد پردخته، از ایران

بخش ویدیو:

- نفر اول: خانم فاطمه عباس نژاد، از ایران

- نفر دوم: آقای بابک برهانی، از ایران

- نفر سوم: خانم سیده‌ بنت‌الهدی سجادی، از ایران

بخش صوت:

- نفر دوم: آقای علیرضا میرززاده، از ایران

*بخش ویژه:

قالب ویدیو:

- نفر اول: آقای محسن توکلی، از ایران

قالب عکس:

- نفر اول: خانم زهرا بیراتی، از ایران

- نفر دوم: آقای حمید عابدی، از ایران

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸