به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داوران دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن ابناء الحسین(ع)» معرفی شدند.
آقایان سامر الحسینی از عراق، ناهی علی از بحرین، محمد اخلاقی از جمهوری اسلامی ایران داوری قالبهای بخش عکس رویداد را برعهده دارند.
آقایان حنظله تاجالدینی، علی زکریایی، سیدعباس موسوی و محسن صابری بخش ویدیو را داوری میکنند.
آقای مهندس محمد زند نیز داوری آثار هوش مصنوعی را برعهده دارد.
داوران از میان بالغ بر ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور جهان، منتخبان دومین رویداد «نحن ابناءالحسین(ع)» را مشخص میکنند.
این رویداد رسانهای که دومین سال برگزاری خود را سپری میکند، با هدف ثبت جلوههای حماسه جهانی اربعین حسینی در بخشهای عکس (حرفهای، موبایلی و مجمعهعکس)، ویدیو (گزارشی، مستند و ولاگ) و هوش مصنوعی (عکس و ویدیو) فراخوان شد.
اختتامیه این رویداد ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز ایام ولادت باسعادت نبی اکرم(ص) و حضرت امام صادق(ع) در قم برگزار و جوایز ارزندهای به برگزیدگان این رویداد تقدیم خواهد شد.
