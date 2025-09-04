به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه دومین رویداد بینالمللی رسانهای نحن ابناء الحسین(ع) دقایقی پیش با هدف تقویت و حمایت از آثار هنری و رسانهای در موسم اربعین با رویکرد بینالمللی و نیز نمایش و بازنمایی حضور ملیتها و فرهنگها و ادیان مختلف در اربعین در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) در شهر قم، آغاز شد.
در این آیین که از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ به طول می انجامد ضمن اهدای جوایز برگزیدگان رویداد نحن ابناء الحسین(ع) از چند فعال بینالمللی اربعین، تجلیل خواهد شد.
طبق اعلام دبیرخانه دومین رویداد بینالمللی رسانهای «نحن ابناءالحسین(ع)» بالغ بر ۲۵۰۰ اثر از ۹ کشور جهان به این دبیرخانه ارسال شد و علاوه بر آثار هنرمندانی از جمهوری اسلامی ایران، آثاری از هنرمندان کشورهای عراق، بحرین، اندونزی، افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و آذربایجان به جشنواره رسید.
این رویداد رسانهای که دومین سال برگزاری خود را سپری میکند، با هدف ثبت جلوههای حماسه جهانی اربعین حسینی در بخشهای عکس (حرفهای، موبایلی و مجمعهعکس)، ویدیو (گزارشی، مستند و ولاگ) و هوش مصنوعی (عکس و ویدیو) فراخوان شد.
بخش ویژه رویداد نیز با شعار «یک جهان در آغوش حسین(ع)» به ثبت حضور زائران از نقاط مختلف جهان و حضور پرچم کشورها در پیادهروی اربعین پرداخت.
