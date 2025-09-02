حضور چهار میلیون نفر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عتبه مقدس عسکریه از مشارکت چهار میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در سامراء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، پلیس فدرال عراق مستقر در شهر سامراء اجرای طرح امنیتی ویژه زیارت امام حسن عسکری علیه السلام را موفقیت آمیز اعلام کرد.

عتبه مقدس عسکریه نیز اعلام کرد بیش از ۴ میلیون زائر در مراسم سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در شهر سامراء شرکت کردند.

عتبه مقدس عسکریه در بیانیه‌ای اعلام کرد طرح امنیتی و خدماتی ویژه سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام با موفقیت اجرا شد و تعداد زائرانی که از داخل و خارج از عراق به این مناسب راهی شهر مقدس سامراء شدند به چهار میلیون نفر رسید.

طبق این بیانیه، بیش از ۴۱۹۰ نفر در قالب ۱۰۰ هیئت از مناطق مختلف عراق برای خدمات رسانی به زائران امام حسن عسکری علیه السلام داوطلب شدند. همچنین ۱۲۴۰ دسته و موکب عزاداری و خدمات رسانی به این مناسبت فعال بود.

در بیانیه عتبه مقدس عسکریه آمده است، به لطف هماهنگی و همکاری خدمتگزاران، طرح امنیتی و خدماتی ویژه سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به همه اهداف خود در زمینه خدمات رسانی به زائران و برگزاری روان مراسم زیارت دست یافت.

