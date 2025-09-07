نقش رسانه ها در تقویت یا تضعیف اتحاد مقدس

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) _ ابنا : امروزه باتوجه به پررنگ شدن نقش رسانه ها در زندگی افراد و گره خوردن حقیقت زندگی با مجازهای رسانه ای لزوم پرداختن به اثرات رسانه در وقایع اجتماعی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، تقویت اتحاد مقدس و تلاش برای حفظ آن مسله مهمی است که رسانه‌ها در تقویت یا تضعیف آن نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری می توانند داشته باشند از این رو در مقاله زیر به بررسی این امر مهم از جهات مختلف خواهیم پرداخت.



اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی: رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق، به‌موقع و بی‌طرفانه، آگاهی عمومی را افزایش دهند. این امر به شهروندان کمک می‌کند تا درک بهتری از مسائل ملی و بین‌المللی داشته باشند و قدرت تحلیل درست بدست آورند.



ترویج ارزش‌های مشترک: رسانه‌ها می‌توانند با تأکید بر ارزش‌های مشترک فرهنگی، مذهبی و تاریخی، حس تعلق و اتحاد را در میان شهروندان تقویت کنند. برنامه‌های تلویزیونی، مقالات روزنامه‌ای، و محتوای آنلاین راههای ترویج و یاد آوری مشترکات فرهنگیست که باعث ایجاد حس همدلی می شود.



مدیریت بحران: در مواقع بحرانی، مانند جنگ، بلایای طبیعی یا بحران‌های اقتصادی، رسانه‌ها باید نقش موثر در مدیریت افکار عمومی و تقویت اتحاد مقدس ایفا کنند و با ارائه اطلاعات امیدبخش، از گسترش ترس و هراس جلوگیری کنند .



مبارزه با شایعات و اخبار جعلی: انتشار اخبار جعلی و شایعات بیشترین اثر سوء را در خدشه دار کردن اتحاد را دارند. رسانه‌های معتبر با بررسی و تأیید اطلاعات قبل از انتشار، باید از گسترش اخبار جعلی جلوگیری کنند و اعتماد عمومی را حفظ نمایند.



ترویج گفتگوی سازنده: رسانه‌ها باید سکویی برای گفتگوی سازنده و تبادل نظرات مختلف فراهم کنند. این امر به شهروندان کمک می‌کند تا دیدگاه‌های مختلف را درک کنند و به راه‌حل‌های مشترکی برسند، که در نهایت به تقویت اتحاد می‌انجامد.



تأکید بر منافع ملی: با تأکید بر منافع ملی و اولویت‌های کشور، حس مسئولیت و تعهد به کشور را در میان شهروندان تقویت می شود. این امر از طریق پوشش اخبار و رویدادهایی که به منافع ملی مرتبط هستند، محقق می شود. با این حال، رسانه‌ها همچنین می‌توانند در ایجاد و حفظ اتحاد مقدس نقشی تضعیف کننده داشته باشند، به ویژه اگر جانبدارانه عمل کنند ، اگر رسانه‌ها جانبدارانه عمل کنند و فقط یک دیدگاه را ترویج دهند، می‌توانند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌ترکنند.



انتشار اخبار جعلی : انتشار اخبار جعلی و شایعات می‌تواند اعتماد عمومی را از بین ببرد . نقش رسانه‌ها در تقویت یا تضعیف اتحاد مقدس بستگی به مسئولیت‌پذیری، بی‌طرفی و تعهد آنها به منافع ملی دارد. در شرایط فعلی که جنگ بین ایران و دنیای استکبار به آتش‌بس رسیده است، رسانه‌های ایرانی با تأکید بر پیروزی‌های ایران و حمایت از مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران، باید حس غرور و افتخار به کشور را در میان شهروندان افزایش دهند.