۴ کشته بر اثر درگیری مردم استان تخار و نیروهای طالبان در اعتراض به استخراج طلا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیری میان مردم محلی شهرستان «چاه‌آب» استان تخار افغانستان و نیروهای وابسته به طالبان بر سر استخراج طلا، برای چندمین روز ادامه دارد و تلفات سنگینی به بار آورده است.

منابع محلی روز دوشنبه(۱۵ دی) گزارش دادند که در منطقه «سمتی» این شهرستان، معترضان به فعالیت شرکت‌های استخراج طلا وابسته به طالبان، تجهیزات و وسایل این شرکت‌ها را به آتش کشیدند و چندین خودرو را تخریب کردند.

به گفته شاهدان عینی، نیروهای شرکت استخراج طلا ابتدا با تیراندازی هوایی و مستقیم سعی در پراکنده کردن معترضان داشتند، اما مردم محلی با پرتاب سنگ و ابزارهای دستی مقاومت کردند و حتی یکی از نیروها شرکت را با ضربه بیل کشتند.

این درگیری که از روز جمعه، ۱۲ دی، آغاز شده بود، امروز شدت گرفت و بر اساس گزارش‌های متعدد، دست‌کم ۴ تا ۶ نفر کشته و بیش از ۱۶ تن زخمی شدند که بیشتر کشته‌شدگان از مردم محلی هستند.

مردم منطقه سمتی چاه‌آب، طالبان و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را به استخراج غیرقانونی و بی‌رویه طلا متهم می‌کنند که منجر به تخریب زمین‌های کشاورزی، آلودگی آب و نابودی محیط زیست شده است.

معترضان تأکید دارند که این فعالیت‌ها بدون رضایت محلی‌ها و بدون سهم‌دهی به جامعه انجام می‌شود و خواستار توقف فوری آن هستند.

تاکنون مقامات طالبان در مورد این رویداد اظهارنظر رسمی نکرده‌اند، اما منابع می‌گویند نیروهای طالبان بخش‌هایی از منطقه را محاصره کرده‌اند.

این درگیری‌ها نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده مردم از سیاست‌های استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان است که در استان‌های شمالی مانند تخار و بدخشان بارها به تنش منجر شده است.

