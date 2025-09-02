به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الوفاق جمعیت اسلامی الوفاق بحرین، ترور نخستوزیر یمن و تعدادی از وزرا در حملهای صهیونیستی که یک نشست دولتی را در صنعا هدف قرار داد، محکوم کرد.
این جمعیت در بیانیهای با ستایش از استقامت مردم یمن اعلام کرد که این کشور بهای موضع ثابت و شرافتمندانه خود در حمایت از غزه و مسئله فلسطین را میپردازد.
الوفاق همچنین تأکید کرد که یمن ضمیر امتهای عربی و اسلامی را نمایندگی میکند و صدای هر انسان آزادهای است که خواهان پاسخگویی اسرائیل به جنایات مداوم خود علیه مردم منطقه، بهویژه ملت فلسطین، است
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما