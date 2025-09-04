  1. صفحه اصلی
فعال حقوق بشر بحرینی:

با کودکان در بحرین مانند جنایتکاران رفتار می‌شود

۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶
فعال حقوق بشری بحرین، اعلام کرد که کودکان در بحرین مانند مجرمان با آنان رفتار می‌شود نه همچون بی‌گناهانی که نیازمند مراقبت‌اند؛ کودکی‌شان از آنان ربوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشری بحرین، اعلام کرد که کودکان در بحرین مانند مجرمان با آنان رفتار می‌شود نه همچون بی‌گناهانی که نیازمند مراقبت‌اند؛ کودکی‌شان از آنان ربوده می‌شود و به مراکزی منتقل می‌گردند که نام اجتماعی دارند اما در واقع مؤسساتی تنبیهی و عقوبتی هستند.

وی تأکید کرد شرم‌آور است که سرنوشت کودکان بازداشت و زندان باشد و در برابر جهان به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی شوند، در حالی که اندام کوچک و چهره‌های معصوم آنان چیزی جز بی‌گناهی را بازتاب نمی‌دهد. 

الصائغ پرسید: کدام تصویر تمدنی یک کشور می‌تواند به جهان ارائه دهد وقتی کودکان را به دلایل سیاسی روانه زندان می‌کند؟ و کدام منطق می‌تواند چنین خشونتی را توجیه کند؟

وی در پستی در شبکه اجتماعی اکس به داستان کودک ۱۴ ساله به نام نیرین عباس اشاره کرد و آن را نمونه‌ای دردناک خواند؛ کودکی که به‌جای تجربه زندگی کودکانه، به دلیل پرونده‌ای سیاسی در ساختمان اجتماعی نوجوانان بازداشت شده است. دور از خانواده و محیط طبیعی خود، در حالی که از ۹ سالگی پدرش را از دست داده است.

این فعال حقوق بشر تأکید کرد که جدا کردن کودکی یتیم از آغوش مادرش و زندانی کردن او، نقض آشکار حقوق کودک است؛ حقوقی که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید کرده‌اند، از جمله حق آزادی، زندگی در کنار خانواده، آموزش و رشد طبیعی.

الصائغ خاطرنشان کرد این سیاست‌ها نه تنها جامعه را محافظت نمی‌کند بلکه درد را در دل کودکان می‌کارد و آینده کشورها را نابود می‌سازد. 

وی تصریح کرد: امروز نیاز نیست کودکان زندانی شوند، بلکه باید به خانه‌هایشان بازگردند و محیطی امن برای بهره‌مندی از زندگی طبیعی دور از دیوارهای زندان فراهم شود.
