به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشری بحرین، اعلام کرد که کودکان در بحرین مانند مجرمان با آنان رفتار می‌شود نه همچون بی‌گناهانی که نیازمند مراقبت‌اند؛ کودکی‌شان از آنان ربوده می‌شود و به مراکزی منتقل می‌گردند که نام اجتماعی دارند اما در واقع مؤسساتی تنبیهی و عقوبتی هستند.

وی تأکید کرد شرم‌آور است که سرنوشت کودکان بازداشت و زندان باشد و در برابر جهان به‌عنوان تهدید امنیتی معرفی شوند، در حالی که اندام کوچک و چهره‌های معصوم آنان چیزی جز بی‌گناهی را بازتاب نمی‌دهد.

الصائغ پرسید: کدام تصویر تمدنی یک کشور می‌تواند به جهان ارائه دهد وقتی کودکان را به دلایل سیاسی روانه زندان می‌کند؟ و کدام منطق می‌تواند چنین خشونتی را توجیه کند؟

وی در پستی در شبکه اجتماعی اکس به داستان کودک ۱۴ ساله به نام نیرین عباس اشاره کرد و آن را نمونه‌ای دردناک خواند؛ کودکی که به‌جای تجربه زندگی کودکانه، به دلیل پرونده‌ای سیاسی در ساختمان اجتماعی نوجوانان بازداشت شده است. دور از خانواده و محیط طبیعی خود، در حالی که از ۹ سالگی پدرش را از دست داده است.

این فعال حقوق بشر تأکید کرد که جدا کردن کودکی یتیم از آغوش مادرش و زندانی کردن او، نقض آشکار حقوق کودک است؛ حقوقی که اسناد بین‌المللی بر آن تأکید کرده‌اند، از جمله حق آزادی، زندگی در کنار خانواده، آموزش و رشد طبیعی.

الصائغ خاطرنشان کرد این سیاست‌ها نه تنها جامعه را محافظت نمی‌کند بلکه درد را در دل کودکان می‌کارد و آینده کشورها را نابود می‌سازد.

وی تصریح کرد: امروز نیاز نیست کودکان زندانی شوند، بلکه باید به خانه‌هایشان بازگردند و محیطی امن برای بهره‌مندی از زندگی طبیعی دور از دیوارهای زندان فراهم شود.

