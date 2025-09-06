به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «آسوشیتدپرس» در گزارشی فاش کرد که ارتش اسرائیل چندین بار بیمارستان ناصر در شهر خانیونس را هدف حمله قرار داده است؛ اقدامی که طبق قوانین بینالمللی ممکن است به عنوان جنایت جنگی شناخته شود.
طبق این گزارش، بیمارستان بدون هیچگونه هشدار قبلی، چهار بار پیاپی مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن، ۲۲ نفر از جمله پنج خبرنگار جان باختند. از جمله قربانیان، حسام المصری، خبرنگار خبرگزاری «رویترز» بود که برخلاف ادعای ارتش اسرائیل، در حال پوشش خبر، دوربین خود را با پارچهای سفید برای محافظت از نور خورشید پوشانده شده بود، نه برای استتار.
تحقیقات نشان میدهد که ارتش اسرائیل از گلولههای تانک با قدرت انفجاری بالا بهره برده که موجب افزایش چشمگیر تلفات انسانی در داخل بیمارستان شده است.
همچنین، تناقضاتی در فهرست قربانیان ارائهشده توسط ارتش اسرائیل مشاهده شده؛ فهرستی که شامل اسامی بود که هیچگونه تطابقی با شهدای واقعی نداشتند.
آسوشیتدپرس تأکید کرده که سقف ساختمان هدفگرفتهشده، به عنوان محل تجمع خبرنگاران شناختهشده بود و پهپادهای اسرائیلی منطقه را بارها از جمله ۴۰ دقیقه پیش از حمله بررسی کرده بودند.
یکی از مقامات نظامی اسرائیل مدعی شده که «رفتار مشکوک» باعث شده تصور شود دوربین مورد استفاده متعلق به گروه حماس است.
آسوشیتدپرس همچنین اعلام کرد که هیچ مدرکی مبنی بر وجود دوربین دوم در محل شهادت حسام المصری وجود ندارد، و او به طور منظم از محل حادثه پخش زنده انجام میداد، موضوعی که باید توسط پهپادهای اسرائیلی قابل شناسایی میبود.
این گزارش بر پایه اطلاعاتی از مقامات نظامی فعلی و سابق اسرائیل، کارشناسان تسلیحاتی، و شهادت حدود ۲۰ نفر از افراد حاضر در بیمارستان یا اطراف آن در زمان حمله تهیه شده است.
این تحقیقات، تصمیمات اتخاذشده توسط اسرائیل در حملات ماه اوت را «نگرانکننده» توصیف کرده و پرسشهایی جدی درباره دلایل و شیوه اجرای این حملات مطرح کرده است.
