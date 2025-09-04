به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)- ابنا- به دنبال ادامه محاصره همه جانبه مردم غزه و اعلام قحطی در این منطقه آزادی خواهان جهان از اقصا نقاط جهان تصمیم گرفتند برای نجات مردم غزه از طریق دریا در قالب کاروانهای دریایی و خریداری کشتیها و قایق هایی به سمت غزه حرکت کنند.
از چند روز گذشته کاروان اصلی صمود از بارسلونای اسپانیا با حضور تعدادی از چهره های برجسته سیاسی، اجتماعی و هنری راهی نوار غزه شد. در بندرگاه دوم از مقصد تونس نیز افراد و گروه های مختلفی با کشتی سعی می کنند خود را به کاروان اصلی در اسپانیا ملحق کنند.
به اعتقاد کارشناسان بین المللی و مسائل فلسطین تنها راه نجات مردم غزه همبستگی مردم دنیا حول مساله فلسطین است و بایستی مردم از اقصا نقاط جهان خود را از طریق دریا و باکشتیها و قایق های مجهز خود را به غزه برسانند.
البته این مسیر، مسیر خطرناکی است و ممکن است رژیم صهیونیستی نسبت به این حرکت جمعی واکنشهای مختلفی از مصادره کشتی ها تا بازداشت سرنشینان آن و یا حمله نظامی به این کشتی ها را در دستور کار خود قرار دهد.
در همین راستا، چهار نماینده مجلس ایتالیا اعلام کردند با رسیدن ناوگان جهانی صمود به بندر این کشور، به جمع پرشور آنان میپیوندند.
ناوگان جهانی صمود متشکل از ۷۰ کشتی برای حرکت به سمت غزه بزرگ ترین کارزار برای شکستن محاصره نوار غزه است. در تونس ۵۰۰ حامی فلسطین از ۴۵ کشور دنیا به دنبال پیوستن به کاروان صمود هستند.محمد مسلم وافی، علی اکبر سیاح طاهری و دکتر مقصودی از جمله فعالان ایرانی حوزه فلسطین هستند که در تونس به کاروان صمود پیوستند.
دکتر مقصودی فعال حوزه فلسطین از ایران که خود را به تونس رسانده در قالب یک ویدیو گفت: در حال حاضر افراد مختلفی در هتل های تونس جمع شدند و در حال رایزنی و برگزاری جلسات هماهنگی و خرید کشتی برای ملحق شدند به کاوران صمود در اسپانیا هستند.
وی ادامه داد: این افراد از کشورهای مختلف و از سنین کودک و نوجوان تا بزرگسال و سالخورده و از ادیان مختلف هستند و به هیچ وجه این حرکت دولتی نیست. قرار است جنبشهایی از سراسر دنیا به کاروان صمود ملحق شوند.
فعال حوزه فلسطین گفت: همانطور که امام راحل تاکید داشتند باید مردم جهان و امت اسلام حول مساله فلسطین وحدت داشته باشند امروز نیز آزادگان جهان با هر دیدگاه و فرهنگی حول مساله فلسطین و با هدف آزادی غزه ائتلاف جهانی کردند.
وی تاکید کرد: راه حل قطعی شکستن حصر غزه و پایان دادن به قحطی و گرسنگی در غزه ائتلاف مردم دنیا برای شکستن محاصره است و اگر روند محاصره چند هفته دیگر ادامه یابد شاهد نسل کشی جمعی مردم غزه بر اثر گرسنگی هستیم و اگر آن زمان مواد غذایی وارد غزه شود دیگر برای مردم مثمر ثمر نخواهد بود.
در همین راستا حجت الاسلام راجی روحانی و فعال حوزه جهاد تبیین و مدیر اندیشکده راهبردی سعداء طی نامه ای به چند زبان خطاب به افراد حاضر در کاروان صمود از این حرکت جهانی و مردمی برای نجات مردم غزه تقدیر کرد:
لشکر حزبالله جهانی؛ راهی غزه میشود
ای یاران آزادی! ای رزمندگان بیمرز! ای که از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، لشکری عظیم ساختهاید! این صحنه را بنگرید، که تاریخ، همچون کربلا، دوباره زنده شده است و شما با لشکری که نه با شمشیرهای زنگزده امپریالیسم و لیبرالیسم بلکه با ایمان آهنین و قلبی پر از عشق به مظلوم، پا به میدان گذاشتهاید. شما، مردمانی با ملیتهای گوناگون، مذاهب متنوع، رنگها و زبانهای متفاوت، اما یک هدف: «شکستن زنجیرهای صهیونیستی که غزه را خفه کرده»
ای کاروانیان! صفهای طولانی شما برای اعزام به غزه، یادآور صفوف اعزام به جبهههای خونین حق علیه باطل است. ایستادهاید، با چشمانی پر از آتش و دلهایی پر از امید. کشتیهایتان که نه برای تجارت دنیوی بلکه برای حمل بار ایثار و کمک به برادران و خواهران فلسطینیتان آماده میشوند.
شما، پیروان نوح و ابراهیم و موسی هستید؛ سوار بر کشتی، در دل آتش، دریا را خواهید شکافت تا به ساحل غزه برسید و محاصره را بشکنید.
ای دلاوران! میدانید جانتان در خطر است! آری، میدانید که صهیونیستهای وحشی، با ناوهای جنگی و موشکهایشان، کمین کردهاند. میدانید که شاید خونتان بر امواج دریا ریخته شود، همچون خون شهیدان ناوگان آزادی به باریکه غزه در سال ۲۰۱۰. اما چه باک؟ شما، لشکر حزبالله جهانیاید! حزباللهی که نه فقط در ایران و عراق و یمن و لبنان و سوریه، بلکه در قلب هر انسان آزادهای میتپد.
پای کار مظلومیت فلسطین ایستادهاید، همچون یاران حسین (علیهالسلام) که در کربلا ایستادند و گفتند: «هیهات منا الذله»! این حرکت شما، فقط عبور از دریا نیست؛ این، آغاز پایان رژیم کودککش صهیونیستی است. این، شکستن حصر غزه است؛ حصری که سالهاست کودکان را گرسنه، مادران را داغدار و مردان را اسیر کرده.
ای کاروان آزادی! شما که از آمریکا تا ایران، از اروپا تا آفریقا، از آسیا تا آمریکای لاتین؛ مسلمان، شیعه و سنی، مسیحی و آزاده، همه آمدهاید تا بگویید: غزه تنها نیست! و چه شیرین است کارتان؛ آن هنگام که کمکها را بارگیری میکنید، غذا برای گرسنگان، آب برای تشنگان، دارو برای زخمیها، لباس برای کودکان یتیم. اما بیش از این، کشتیهای شما حامل پیامیاند: پیام مقاومت جهانی علیه ظلم.
تا ساعاتی دیگر، قایقها و کشتیهایتان عازم میشوند؛ بادبانها برافراشته، موتورها غرشکنان، و دلهایتان پر از ذکر «یا حسین» و «یا قدس».
و اما ای غزه! ای قدس شریف! ای فلسطین قهرمان! این لشکر، همچون موجهای خروشان، به سویت میآید. صهیونیستها بلرزند، آمریکا و متحدانش به وحشت بیفتند؛ چرا که این، آغاز طوفانالاقصی جهانی است. شکست محاصره، نه با سلاحهای پیشرفته بلکه با ارادههای پولادین. اینان، شهادتطلباند؛ آمادهاند تا خونشان آبیاریکننده درخت آزادی شود.
و شما ای ملتهای آزاده! اگر قلبتان برای مظلوم میتپد، برخیزید و کارشان را تبلیغ کنید و برایشان صدقه بده و دعایشان کنید.
و ای منجی عالم، ای امید همه مظلومان جهان، تویی که مسیح با شما خواهد آمد، مبارک باد بر شما داشتن این سپاه آخرالزمانی؛ این لشکر، لشکر شماست. یارانی از تمام جهان؛ امید آنان به شماست، چه آنان که شما را میشناسند و چه آنان که نمیشناسند اما امیدِ دلشان شما را میخواند، آنانی که تاریخ از آنان تا ابد به نیکی و بزرگی یاد خواهد کرد..و خدا یار و یاور همه مظلومان جهان است.
وائل نوار عضو کاروان صمود خطاب به مردم ایران در قالب یک ویدیو گفت: من از همه ایرانیان و از همه مردم جهان می خواهم که کنار کاروان صمود بایستند و از آن حمایت کنند...مردم ایران به طور خاص سختی های جنگ را می دانند سختی های بمباران و مورد هدف قرار گرفتن را می شناسند و با ماشین نسل کشی صهیونیسم شجاعانه مقابله کردند و جنگیدند....
