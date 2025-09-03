  1. صفحه اصلی
عملیات موشکی و پهپادی یمن به اهدافی در قدس و حیفا

۱۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۵
کد خبر: 1723388
سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که اهدافی مهم و حیاتی در قدس و حیفا هدف حملات موشکی و پهپادی یمن قرار گرفت.

 «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از عملیاتی نظامی برای هدف قراردادن یک هدف مهم و حساس رژیم صهیونیستی در غرب شهر اشغالی قدس با یک موشک بالستیک فراصوت از نوع فلسطین ۲ خبر داد.

وی گفت که این عملیات نظامی موفقیت آمیز بوده و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه‌ها شده است.

سریع افزود که یک عملیات نظامی نیز با پهپاد علیه یک هدف حیاتی در منطقه اشغالی حیفا انجام شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات برای یاری مظلومیت ملت فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به جنایت‌های کشتار جمعی و گرسنه نگه داشتن در غزه و در چارچوب پاسخ اولیه به حملات رژیم صهیونیستی به یمن انجام شد.

وی گفت که انصار الله به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال برادران در غزه تا رفع محاصره این باریکه و توقف حملات به آن ادامه می‌دهد.

