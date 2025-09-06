جلوه ای بی نظیر از عشق و ارادت ۴۰۰۰ خادم موکب امام رضا(ع) اصفهان به امام هشتم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موکب امام رضا(ع) اصفهان توانسته سفره ای از جنس مهربانی در ایام مختلف سال در حرم مطهر رضوی گسترده کند.

تـوکـل آزادی مدیر موکب امام رضا (ع) اصفهان و از یادگاران جنگ تحمیلی گفت: موکب و هیئت امام رضا(ع) که از دل فولادشهر جوانه زد، امروز به شجره‌ای پربار در سراسر کشور تبدیل شده است و دارای ۴۰۰۰ خادم که این بزرگواران از سراسر کشور به نوعی در موکب در حال خدمت هستند خدمتی که نه با قدرت مادی، بلکه با عشق، توسل و عنایت امام مهربانی‌ها به بار نشسته است. این ظرفیت عظیم زمینه ساز خدمات گسترده فرهنگی،اجتماعی و مذهبی شده است

وی افزود: در طول سال چندین مرتبه به مشهد الرضا اعزام می شویم و در چایخانه حرم مطهر رضوی کشیک داریم هر شیفت چایخانه ۲۰۰ نفر خادم همکاری دارند. هدف این اقدام خدمت رسانی به زائرین می باشد، اقدامی که نه تنها جلوه ای از عشق و ارادت به امام مهربانی هاست بلکه نمادی از پیوند عمیق و ماندگار میان زائران،فارغ از هر شرایط و فاصله با فضای ملکوتی حرم مطهر به شمار می رود.

گفتنی هست موکب امام رضا (ع) اصفهان خدماتی همچون خدمت در چایخانه حرم مطهر در ایام ماه مبارک رمضان، برپایی مجلس روضه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در فولادشهر،اعزام ۲ مرحله پاسداران غیور لشکر ۱۴ امام حسین (ع) به کشیک چایخانه حرم مطهر رضوی و برپایی اسکان و پذیرایی روزانه بیش از ۸ هزار از زائرین در پارکینگ شماره یک حرم رضوی همزمان با ایام شهادت امام هشتم علیه السلام ارائه داده است.

خاطر نشان می گردد در ایام شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) سال جاری حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی به همراه مسئولان حرم مطهر و شهر مشهد از نحوه خدمات رسانی موکب در پارکینگ شماره یک بازدید و خادمان موکب را مورد تفقد خود قرار دادند.

