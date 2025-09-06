حضور سید عمار حکیم در مرقد مطهر امام خمینی(ره) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سید عمار حکیم» عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رهبر جریان حکمت ملی عراق، در بدو ورود به تهران و آغاز سفر رسمی خود به ایران، با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) و قرائت فاتحه، به مقام شامخ بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

وی همچنین با «سید حسن خمینی» تولیت حرم امام خمینی (ره) دیدار و گفت‌وگو کرد.

حجت الاسلام حکیم نخستین مقام عراقی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران سفر می‌کند و رایزنی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و همکاری در راستای تحقق ثبات و امنیت منطقه را در دستور کار دارد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸