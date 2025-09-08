به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - در بخش اول این نوشتار، نقش سربازان رژیم صهیونیستی از زبان شخصیت‌های ایرانی در هنگام وقوع این فاجعه، بیان شد. موضوعی که اگرچه به‌ظاهر توسط ساواک تکذیب شد، اما تایید این مطلب توسط رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین بیان جزئیات این حضور، نشان می‌دهد که این موضوع یک واقعیت تاریخی است.

اگرچه حضور رژیم صهیونیستی در ایجاد ساواک و آموزش نیروهای آن و انجام برخی از جنایت‌های دیگر در ایران، از موضوعاتی است که قابل بررسی تاریخی است، اما محور این نوشته، حضور مستقیم سربازان اسرائیلی در روز جمعه سیاه است، روزی که در آن حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ایرانی به شهادت رسیدند و حدود ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

براساس آنچه که روزنامه‌های اسرائیلی منتشر کردند: اسرائیل و مقامات نظامی و امنیتی این کشور، ضمن حمایت از هرگونه اقدام نظامی برای جلوگیری از پیروزی انقلاب اسلامی، در اوج تظاهرات ملت ایران برای سرکوب تظاهرات و راهپیمایی‌ها اسلحه و تفنگ‌های گازی در اختیار شاه قرار داده بودند.

اولین روزنامه اسرائیلی که به این موضوع پرداخت، روزنامه «داوارد» چاپ سرزمین اشغالی بود که یک ماه بعد از ۱۷ شهریور، در شماره ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ۱۳۵۷ شمسی) دست به این افشاگری زد. دو هفته بعد در تاریخ ۲۳ اکتبر (اول آبان ۱۳۵۸) بار دیگر همین روزنامه همچنین روزنامه «هاآرتص»، مطالبی درباره حضور سربازان و ادوات اسرائیلی در مقابله با نیروهای انقلابی منتشر کردند. همچنین در مجله نظامی «یسکر اهو دشیت» در شماره ۲۲ مطالبی در این باره منتشر شد.

بر اساس این نوشته ها، دولت صهیونیستی پس از افزایش موج تظاهرات مردم ایران، پل هوایی از فرودگاه «لود» و فرودگاه نظامی «رامات داوید» از نزدیکی حیفا برای رساندن وسایل سرکوب تظاهرکنندگان برپا کرد. هم چنین یک گروهان کماندوی ورزیده عملیات شهری و عامل سابوتاژ را به ایران فرستاد. مقامات ایرانی برای کتمان این موضوع شایع کردند که افراد این گروهان از بلوچستان به تهران آمده‌اند.

اهمیت حضور نیروهای اسرائیلی در مبارزه با تظاهرات مردم ایران به گونه‌ای بود که بر اساس اسناد ساواک، در دیداری که در روز ۶ آبان ۱۳۵۷ شمسی، یعنی ۱۰۶ روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، میان تیمسار «ناصر مقدم» رئیس ساواک و «اسحاق هوفی» رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در تهران برگزار شد، ناصر مقدم با اشاره به دوستی نزدیک ایران پهلوی و رژیم صهیونیستی، به نقش بسیار مهم موساد در آموزش مأموران ساواک تصریح و طرح استخدام مأموران بازنشسته موساد از سوی ساواک را به ژنرال هوفی پیشنهاد می‌کند.

اما این درخواست، با مخالفت رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل مواجه شده و وی در پاسخ پیشنهاد بهتری را ارائه می‌دهد و می‌گوید: «فکر می‌کنم لازم نباشد از میان افراد بازنشسته استفاده بکنیم. زیرا وقتی آنها سرویس را ترک کرده و بازنشسته می‌شوند به‌کلی دور از هرگونه فعالیت اطلاعاتی بوده و اطلاعاتشان در واقع کهنه می‌شود. اگر تیمسار فکر می‌کنند به افرادی نیازمندند، ما می‌توانیم برای مدت معینی اشخاصی که در حال خدمت در سرویس هستند به اینجا بفرستیم.» به بیان دیگر، رئیس موساد، از اعزام نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی برای حضور در ایران استقبال می‌کند. [مرکز اسناد انقلاب اسلامی]

اگر بدانیم که آشکار شدن هویت هر فرد امنیتی، برای هر کشور، خط قرمز محسوب می‌شود، این جمله رئیس موساد را باید نشانگر اوج همکاری امنیتی میان دو کشور دانست.

موضوع همکاری های نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی رژیم صهیونیستی با رژیم پهلوی از موضوعاتی است که بارها مورد توجه قرار گرفته است، موضوعی که هم‌اکنون نیز با همکاری مستقیم و آشکار دولت صهیونیستی با بازمانده‌های پهلوی، بیشتر از هر زمان دیگری خود را نمایان کرده است.

سید علی اصغر حسینی

