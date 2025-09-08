به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در این نشست که با حضور جمعی از سرمایهگذاران، مسئولین شرکتها و صاحبان مشاغل کوچک دایکندی برگزار شد، پیشنهادات و چالشهای اقتصادی موجود در استان مطرح گردید.
احسانالله رحمتیار، معاون استاندار دایکندی، با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران، گفت: «اداره محلی طالبان از هر ابتکار و برنامهای که به رشد تولیدات داخلی و ایجاد شغل در این ولایت کمک کند، پشتیبانی خواهد کرد.»
او همچنین از فعالان کسبوکارهای کوچک خواست تا با طرحهای نوآورانه در زمینه ایجاد کارخانهجات و واحدهای تولیدی، همکاری نزدیکی با اداره محلی داشته باشند.
دایکندی بهعنوان یکی از استانهای شیعهنشین افغانستان، سالها با کمبود زیرساختهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از حاشیهنشینی مواجه بوده است.
به باور کارشناسان، توجه به سرمایهگذاری و حمایت از تولیدات محلی میتواند بخشی از مشکلات اقتصادی و بیکاری این منطقه را کاهش دهد.
