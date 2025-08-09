شیعیان دایکندی افغانستان با هزینه شخصی یک مدرسه دخترانه ساختند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان استان دایکندی افغانستان با هزینه شخصی به مبلغ شش میلیون افغانی، یک باب مدرسه دخترانه برای آموزش فرزندانشان تأسیس کردند.
این مدرسه دخترانه روز چهارشنبه(۱۵ مرداد) با حضور مقامهای محلی طالبان و بزرگان مردمی شیعه در روستای «غاسور» شهرستان دایکندی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
سیدمحمد هاشمی، از بزرگان مردمی شیعه و یکی از هماهنگکنندگان ساختوساز این مدرسه در مراسم بهرهبرداری اظهار داشت که هزینه ساخت مدرسه با کمک چهار شورای محلی و همچنین کمکهای نهادهای خیریه داخلی و خارج از افغانستان تامین شده است.
او گفت: مردم هر آنچه در توان داشتند انجام دادند. سنگ، ریگ و خاک را رایگان جمعآوری کردند و حتی مقداری پول نیز برای ساخت مدرسه فراهم نمودند.
به گفته آقای هاشمی، دانشآموزان این روستا تا پیش از ساخت این مدرسه با مشکلات زیادی از جمله نبود سرپناه برای آموزش مواجه بودند.
وی همچنین بیان داشت: همه میدانند که مکان مناسب برای آموزش بسیار مهم است، اکنون خوشحال هستیم که فرزندان ما صاحب یک مدرسه استاندارد شدهاند.
این بزرگ مردمی شیعه در استان دایکندی از مقامهای محلی طالبان خواست؛ اکنون که ساختمان این مدرسه تکمیل شده است، وسائلی از قبیل صندلی، فرش و سایر نیازمندیهای این مدرسه را فراهم کنند.
از سویی هم، مولوی احسانالله رحمتیار، معان استاندار دایکندی در این مراسم، ابتکار مردم را برای ساخت چنین مدرسهای ستایش کرد و آن را افتخار بزرگی برای جامعه افغانستان عنوان نمود.
این مقام محلی طالبان گفت که مردم با امکانات محدود و هزینه شخصی از تعلیم فرزندانشان حمایت میکنند و ایجاد چنین مرکز با ارزشی، الگویی برای سایر مردم افغانستان خواهد بود.
وی تأکید ورزید که اداره محلی در راستای بهبود امکانات این مدرسه تلاش خواهد کرد.
مردم استان دایکندی در شرایطی برای ساخت یک باب مدرسه دخترانه اقدام میکنند که دختران بالاتر از کلاس ششم از آموزش در سراسر افغانستان محروم هستند.
