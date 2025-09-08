به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️چهل و ششمین شماره «ماهنامه دین و بین‌الملل» به همت معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه و با همکاری اندیشکده مرصاد منتشر شد.

*حمله تند رسانه‌های اسرائیلی به الأزهر؛ «سر مار» را قطع کنید

*ترکیه همچنان کلیسا-مسجدهای تاریخی را به مسجد تبدیل می‌کند

*آغاز محتاطانه لئوی چهاردهم

*پیاده‌روی اربعین و الگوی فراموش‌شدهٔ سیاست مهاجرتی

*کلیساها در آستانه ورود رسمی به کارزارهای انتخاباتی آمریکا

*نفرت یهودیان اشکنازی از غیریهودیان: الهیات نسل‌کشی

*«موعظه‌های طولانی ممنوع»: چگونه کشیش‌های اینفلوئنسر کلام خدا را تبلیغ می‌کنند؟

*گزارشی از سفر آیت‌الله اعرافی به مالزی

*انواع شیعیان در لبنان: از نخبه و مقاوم تا بورژوا، داستانی از وفاداری و تفاوت‌ها

*محله سیده زینب؛ تکیه‌گاه عارفان، مریدان و ادیبان قاهره

*عملیات «طاعون نخست زادگان»؛ مقدس‌سازی جنگ علیه یمن

*نگرانی از جنوب عراق است، نه جنوب لبنان

*آیا مطالعات عربی و اسلامی به دلیل کسری بودجه از دانشگاه‌های اروپا حذف می‌شود؟

*اسلام در برنامه‌های آموزشی آلمان و جدال بر سر هویت

*اولیویه روآ: غرب اسلام را یک تهدید وجودی می‌داند

