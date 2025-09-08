به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️چهل و ششمین شماره «ماهنامه دین و بینالملل» به همت معاونت بینالملل حوزههای علمیه و با همکاری اندیشکده مرصاد منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
*حمله تند رسانههای اسرائیلی به الأزهر؛ «سر مار» را قطع کنید
*ترکیه همچنان کلیسا-مسجدهای تاریخی را به مسجد تبدیل میکند
*آغاز محتاطانه لئوی چهاردهم
*پیادهروی اربعین و الگوی فراموششدهٔ سیاست مهاجرتی
*کلیساها در آستانه ورود رسمی به کارزارهای انتخاباتی آمریکا
*نفرت یهودیان اشکنازی از غیریهودیان: الهیات نسلکشی
*«موعظههای طولانی ممنوع»: چگونه کشیشهای اینفلوئنسر کلام خدا را تبلیغ میکنند؟
*گزارشی از سفر آیتالله اعرافی به مالزی
*انواع شیعیان در لبنان: از نخبه و مقاوم تا بورژوا، داستانی از وفاداری و تفاوتها
*محله سیده زینب؛ تکیهگاه عارفان، مریدان و ادیبان قاهره
*عملیات «طاعون نخست زادگان»؛ مقدسسازی جنگ علیه یمن
*نگرانی از جنوب عراق است، نه جنوب لبنان
*آیا مطالعات عربی و اسلامی به دلیل کسری بودجه از دانشگاههای اروپا حذف میشود؟
*اسلام در برنامههای آموزشی آلمان و جدال بر سر هویت
*اولیویه روآ: غرب اسلام را یک تهدید وجودی میداند
علاقهمندان میتوانند این نسخه را از اینجا دریافت و مطالعه کنند.
