به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تازه‌سروده سرکار خانم «نجمه سعدی» شاعره اهل‌بیت(ع) با نام «عروة‌الوثقی» در وصف مولا علی(ع) و به مناسبت ایام ربیع‌الأول منتشر شد که در ادامه می‌آید؛

اگر اختر به افاقم به عشق میر مردانم

به هر مکنت به هر إمکان علی خوانم علی جویم

به وصلش شور و شادانم غم و شادی نمی دانم

چه در بحر و چه در بستان علی خوانم علی جویم

من آن نجم شباویزم، به شوق او غزلخوانم

تمام وقت به هر امکان علی خوانم علی جویم

بهشت محشرم باشد چو در محشر بود حاضر

علی سلطان انس و جان علی خوانم علی جویم

تو ای نجمی اگر خواهی عطا از سرور شاهی

بگو ذکرش ز قلب و جان علی خوانم علی جویم

......................

