درخواست مفتی عمان برای تسریع در کمک رسانی به غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: وضعیت جوی نوار غزه از بارش‌های شدید و جاری شدن سیل و سرمای کشنده برهمه مسلمانان و دلسوزان واجب ساخته است که برای امدادرسانی و تامین نیازهای آنها بشتابند.

وی اضافه کرد: ورود خانه‌های پیش ساخته که در مرزهای نوار غزه مانده است باید هرچه سریع تر تسهیل شود و در این راستا بر هر طرفی که در ورود این خانه‌ها سنگ اندازی می‌کند فشار وارد شود.

الخلیلی افزود: این نمونه‌ای از همکاری در کار خیر است که نیکوکاران باید به سمت آن بشتابند.

