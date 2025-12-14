  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

درخواست مفتی عمان برای تسریع در کمک رسانی به غزه

۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶
کد مطلب: 1761588
درخواست مفتی عمان برای تسریع در کمک رسانی به غزه

مفتی عمان در اظهاراتی خواستار تسریع در ورود کمک‌های انسانی و خانه‌های پیش ساخته به نوار غزه شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ    شیخ احمد بن حمد الخلیلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: وضعیت جوی نوار غزه از بارش‌های شدید و جاری شدن سیل و سرمای کشنده برهمه مسلمانان و دلسوزان واجب ساخته است که برای امدادرسانی و تامین نیازهای آنها بشتابند.

وی اضافه کرد: ورود خانه‌های پیش ساخته که در مرزهای نوار غزه مانده است باید هرچه سریع تر تسهیل شود و در این راستا بر هر طرفی که در ورود این خانه‌ها سنگ اندازی می‌کند فشار وارد شود.

الخلیلی افزود: این نمونه‌ای از همکاری در کار خیر است که نیکوکاران باید به سمت آن بشتابند.

............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha