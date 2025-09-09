به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تازه‌سروده سرکار خانم «نجمه سعدی» شاعره اهل‌بیت(ع) با نام «نخل کثیرالثمر» در وصف امام جعفر صادق(ع) و به مناسبت ایام ربیع‌الأول منتشر شد که در ادامه می‌آید؛

ای مبارک اعتبار وای امیر نامدار

منظر توفیق رب، باغ جنان را برقرار

ای تو نجمای فلک لشکر، امام بحر و بر

کشتی دریای رحمت، حامی با اقتدار

مهبط امن و امان، نجم عیان، سرلوحه ی افاقیان

لو لو بحر کرامت، ناجی با افتخار

جنت الماوی، بدر الدجی عین القضی

حاکم شهر حکومت در دو دنیا شهریار

فاضل فضل خدایی، منشأ لطف و شرف

رهبر خلق جهان، ملک عظیم را پایدار

گر به میدان شرافت بر نهی ای شهریار

آسمان بهر قدومت سازد انجم نگار

وارث ملک و زمین، عین الیقین، نور مبین

از وجودت ایت صدق و صفا آمد به بار

خسرو عالی نسب، میر عرب، مطلوب الله الصمد

مظهر زهد و عفاف، ای شهسوار کامکار

اختر برج حیا، بحر السخا، نجم السما

جعفر صادق فدایت ای شه والا تبار

نجمی از مدح و ثنایت دم زند هر روز و شب

در بر قدوسیان زین رتبه دارد اعتبار

