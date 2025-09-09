به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تازهسروده سرکار خانم «نجمه سعدی» شاعره اهلبیت(ع) با نام «نخل کثیرالثمر» در وصف امام جعفر صادق(ع) و به مناسبت ایام ربیعالأول منتشر شد که در ادامه میآید؛
ای مبارک اعتبار وای امیر نامدار
منظر توفیق رب، باغ جنان را برقرار
ای تو نجمای فلک لشکر، امام بحر و بر
کشتی دریای رحمت، حامی با اقتدار
مهبط امن و امان، نجم عیان، سرلوحه ی افاقیان
لو لو بحر کرامت، ناجی با افتخار
جنت الماوی، بدر الدجی عین القضی
حاکم شهر حکومت در دو دنیا شهریار
فاضل فضل خدایی، منشأ لطف و شرف
رهبر خلق جهان، ملک عظیم را پایدار
گر به میدان شرافت بر نهی ای شهریار
آسمان بهر قدومت سازد انجم نگار
وارث ملک و زمین، عین الیقین، نور مبین
از وجودت ایت صدق و صفا آمد به بار
خسرو عالی نسب، میر عرب، مطلوب الله الصمد
مظهر زهد و عفاف، ای شهسوار کامکار
اختر برج حیا، بحر السخا، نجم السما
جعفر صادق فدایت ای شه والا تبار
نجمی از مدح و ثنایت دم زند هر روز و شب
در بر قدوسیان زین رتبه دارد اعتبار
