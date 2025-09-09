اربعین، بسترِ ظهور «اقتدار و انسجام اسلامی» / ظرفیتِ اربعین برای تقریب در جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین دکتر «مرتضی علیزاده نجار» عضو هیات مدیره انجمن علمی امامت حوزه، ابراز داشت: همایش باشکوه و با عظمت اربعین، همایشی است که ملتهای گوناگون اسلامی را از دور و نزدیک گرد هم آورده و صحنههای ماندگار تاریخی را رقم میزند.
وی ادامه داد: هر مقدار که یک واقعه مذهبی اهمیت بیشتری پیدا میکند، دشمنان نیز برای آسیب زدن به آن تلاش میکنند؛ بخصوص زمانی که این رخداد مذهبی تبدیل به یک نماد میشود.
دکتر علیزاده نجار با طرح این سوال که «امروز عظمت این رخداد در رسانههای خبری دنیا تا چه اندازه انعکاس پیدا میکند؟» اظهار داشت: بازتاب این رویداد در مطبوعات جهان نه تنها کمرنگ نشده، بلکه تلاش میکنند این همایش بزرگ را با تبلیغات مسموم خود تضعیف کنند؛ البته این اختصاص به زمان ما ندارد و پیشتر نیز دشمنان اسلام میکوشیدند تا زیارت سیدالشهدا(ع) را به سخره بگیرند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی امامت حوزه، به ظهور «اقتدار و انسجام اسلامی» در اربعین اشاره کرد و گفت: اربعین حسینی نه تنها یک نماد شیعی؛ بلکه یک حماسه از انسجام، اقتدار و همدلی اسلامی است که دلهای مسلمانان را به هم گره میزند و ظرفیت تقریبیِ بزرگی را برای تمام مذاهب اسلامی به همراه دارد.
وی افزود: باور به زیارت و حضور در همایش اربعین، مسلمانان را با هر گرایش مذهبی شیعی و سنی به یکدیگر نزدیک میکند و نزاعهای فرقهای و اختلافات درونی را از بین میببرد.
حجتالاسلام علیزاده نجار، «همدلی و همگرایی اجتماعی» و همچنین «اعلام حمایت از ملتهای مظلوم» را از دیگر تجلیات زیارت اربعین دانست.
عضو هیات مدیره انجمن علمی امامت حوزه در پایان گفت: این حرکت، بستری برای انسجام و همدلی اسلامی با ملتهای مسلمان و مظلوم دنیا است که در نهایت استکبار را رسوا میسازد.
