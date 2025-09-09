سفر رهبر جریان حکمت ملی عراق به قم و دیدار با تولیت آستان حضرت معصومه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به ایران با آیتالله سید محمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر اهمیت تحکیم وحدت اسلامی و گسترش همکاریهای فرهنگی و مذهبی میان ایران و عراق تأکید کردند.
تسهیل سفر زائران ایرانی در عتبات عالیات و حضور زائران عراقی در ایران از دیگر محورهای این دیدار بود.
حکیم در این زمینه گزارشی از برگزاری زیارت میلیونی اربعین و نقش زائران ایرانی و عراقی در تقویت پیوندهای دینی و اجتماعی دو ملت ارائه کرد.
