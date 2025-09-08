به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «سید محمدرضا آل ایوب» مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق همراه با آیت الله «سیدمجتبی حسینی» نماینده مقام معظم رهبری در عراق به استان دیاله در شرق این کشور سفر کرد.

مسئول دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق در این سفر با نماینده آیت الله العظمی سیستانی در استان دیاله و جمعی از مسئولان، شخصیت های سیاسی و فرهنگی و شیوخ عشایر این استان دیدار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین آل ایوب همچنین در مراسم ولادت رسول اکرم(ص) که توسط علمای اهل سنت در شهر بعقوبه مرکز استان دیاله برگزار شده بود، شرکت کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸