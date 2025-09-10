همایش «نبی الرحمه بجمعنا» در نجف اشرف برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق به مناسبت سالروز ولادت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت، همایشی را با عنوان «نبی الرحمه بجمعنا» در شهر نجف اشرف، برگزار کرد.

آیت الله «سیدحسن نوری» از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف و حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» نماینده مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق در این همایش به سخنرانی پرداختند.

سخنران همایش در سخنان خود با اشاره به برکات پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) برای بشریت و تلاش این انوار مطهر برای برقراری صلح و عدالت در دنیا به وظایف جامعه امروز پرداختند و بر ضرورت مقاومت در برابر ظلم‌ها و ناعدالتی‌ها تاکید کردند.

