همایش هفته وحدت در دیوانیه با حضور رئیس دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق + تصاویر

۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۲
همایش هفته وحدت در دیوانیه با حضور رئیس دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق + تصاویر

جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) در شهر دیوانیه با محوریت وحدت اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت و در راستای سلسله همایش های مجمع اهل بیت(ع) عراق، مراسم جشنی از سوی نمایندگی این مجمع در استان دیوانیه و با حضور حجت الاسلام و المسلمین «سیدمحمدرضا آل ایوب» رئیس دفتر نمایندگی جهانی اهل بیت(ع) در عراق، برگزار شد. 

حجت الاسلام و المسلمین آل ایوب در این همایش ضمن پیروی از انوار مقدسه و تمسک به حبل الله افزود: وحدت از برکات این انوار مطهر و اهل بیت(ع) و ادامه حیات طیبه است. وحدت باعث عزت وشکوه مسلمانان می گردد و امروز بیش از هر وقت دیگر به آن نیاز داریم.

رئیس دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در عراق ادامه داد: وحدت به دست مرجع عالیقدر حضرت امام خمینی(ره) برای جامعه اسلامی به ارمغان آورده شد. بنابر فرمایش مقام معظم رهبری وحضرت آیت الله العظمی سیستانی که فرمودند انفسنا، وحدت یک هدف والا و استراتژیک است، نه اینکه تاکتیک و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد. 

در پایان این همایش از جمعی از شاعران و مداحان، تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

