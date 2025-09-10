به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - حجت‌الاسلام «اسماعیل تدینی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان شامگاه سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در مراسم جشن گرامیداشت هفته وحدت که در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) پیامبر مهربانی است، اظهار کرد: انسان‌دوستی و خیرخواهی شاخصه مهم زندگی پیامبر اسلام است و مسلمانان باید با الگوبرداری از این شخصیت بی‌نظیر، در نوعدوستی و خیرخواهی سرآمد باشند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی پیامبر اعظم(ص) افزود: خوش‌اخلاقی، قناعت و ساده‌زیستی از برجسته‌ترین خصایص آن حضرت است.

مدیرکل اوقاف گیلان تصریح کرد: پیامبر اکرم(ص) مظهر رحمت الهی بود که در برابر دشمنان با صلابت و سختی برخورد می‌کرد.

حجت‌الاسلام تدینی در ادامه با بیان اینکه دفاع ملت ایران از فلسطین برخاسته از حس نوع‌دوستی و نماد وحدت شیعه و اهل سنت است، گفت: وقف سنت حسنه‌ای است که میراث گذشتگان برای خدمت به آینده محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات هفته وقف در گیلان اظهار داشت: در همین چند روز گذشته از هفته وقف، پنج موقوفه جدید در شهرهای رودسر، لاهیجان، لنگرود و صومعه‌سرا به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف گیلان اضافه کرد: این استان دارای پنج هزار موقوفه بوده و از استان‌های شاخص کشور در حوزه وقف به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام تدینی تأکید کرد: اوقاف و موقوفات در خدمت مردم هستند و نقش مهمی در رفع محرومیت از جامعه ایفا می‌کنند.

گفتنی است این مراسم جشن هفته وحدت به‌صورت زنده از شبکه استانی باران پخش شد.

‐----------------------

پایان پیام/۳۴۴