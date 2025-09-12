خراسان رضوی به قطب علمی و فرهنگی جهان اسلام با برکت وقف تبدیل شد/ مشهد در سایه موقوفات به مرکز خدمات اجتماعی و دینی جهان اسلام رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، در پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته ۲۱ شهریورماه و در آستانه هفته وقف، در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی و در جمع زائران و مجاوران امام رضا(ع) ، به تبیین جایگاه وقف در فرهنگ اسلامی و نقش آن در پیشبرد اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور پرداخت.
وقف؛ سرمایه ماندگار انسان در دنیا و آخرت
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی با اشاره به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم(ص) درباره باقیاتالصالحات گفت: هر آنچه نزد انسان باشد روزی پایان مییابد، اما آنچه در راه خداوند قرار گیرد ماندگار خواهد شد. بر همین اساس، وقف یکی از مصادیق بارز صدقه جاریه است که پس از مرگ نیز پرونده اعمال انسان را باز نگاه میدارد.
وی افزود: پیامبر اکرم(ص) فرمودند هنگامی که انسان از دنیا میرود، پرونده اعمال او بسته میشود مگر در سه مورد: صدقه جاریه، علمی که به دیگران سود رساند و فرزند صالحی که برای او دعا کند. وقف در طول تاریخ اسلام، مصداق روشن همین صدقه جاریه بوده است.
نقش تاریخی وقف در تمدن اسلامی
حجت الاسلام و المسلمین احمدزاده با مرور تاریخ وقف در جهان اسلام بیان داشت: از صدر اسلام تاکنون، مدارس، بیمارستانها، کتابخانهها، کاروانسراها، پلها، آبانبارها، مساجد و حسینیههای بسیاری به برکت وقف ایجاد شده و در خدمت عموم مردم قرار گرفته است.
وی افزود: خراسان رضوی به برکت وجود بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا(ع) همواره خاستگاه موقوفات عظیم بوده است و این موقوفات چراغ هدایت و خدمت به زائران و مجاوران در طول قرون به شمار میروند.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضوی تأکید کرد: مشهد مقدس امروز به واسطه فرهنگ وقف به یکی از بزرگترین قطبهای علمی، فرهنگی و خدماتی جهان اسلام تبدیل شده است. حوزه علمیه خراسان که دومین حوزه بزرگ جهان اسلام و تشیع به شمار میرود، در سایه همین فرهنگ ماندگار شکل گرفته است.
وی افزود: استان خراسان رضوی هماکنون دارای ۲۷۴۶۴ موقوفه و ۳۰۵ بقعه متبرکه ثبت شده در سامانه جامع موقوفات کشوراست و تنها در یک دهه اخیر، رشد چشمگیری در ایجاد موقوفات جدید مشاهده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدزاده با تشریح اقدامات یکساله اوقاف خراسان رضوی گفت: در سال گذشته دهها موقوفه در استان احیا و مرمت شد و از محل موقوفات طرحهای حمایتی متعددی به اجرا درآمد. این طرحها شامل تأمین دارو و درمان بیماران نیازمند، کمک به ازدواج جوانان، حمایت از اقشار محروم و اجرای صدها برنامه آموزشی، فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه بوده است.
وقف؛ مردمیترین نهاد اجتماعی
وی با تاکید بر اینکه وقف متعلق به مردم است، اظهار داشت: وقف نه دارایی دولتی است و نه وابسته به بودجه عمومی، بلکه از مردمیترین سرمایههای اجتماعی محسوب میشود. همه داراییهای وقف توسط مردم ایجاد شده و همچنان نیز توسط مردم اداره میشود.
وی توضیح داد: موقوفات یا دارای متولی هستند که به دست متولیان اداره میشوند یا در صورت نبود متولی، سازمان اوقاف برای آنها امین یا هیئتامنای مردمی تعیین میکند و سازمان تنها نقش نظارتی دارد.
اقتصاد مقاومتی در بستر موقوفات
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تمام پروژههای سرمایهگذاری و احیای موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شدهاند. در این راستا، در یک سال گذشته بیش از هشت هزار دام سبک و سنگین در موقوفات استان پرورش یافته که سالانه ۶۰ تن شیر تولید و عرضه کرده و فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراوانی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه وقف باید متناسب با نیازهای روز جامعه اداره شود، گفت: با توجه به مسئله ناترازی انرژی، در هفته جاری نیروگاه خورشیدی با افتتاح ۱۵۰۰ کیلو وات نیروگاه جدید، سطح تولید انرژی خورشیدی به ۳۵۰۰ کیلو وات می رسد همچنین، شش پروژه نوین آبیاری در سطح هزار هکتار و ۲۲ استخر ذخیره آب با ظرفیت بیش از ۶۵۴ هزار مترمکعب برای پشتیبانی از مزارع و باغات موقوفه اجرا شده است.
حجت الاسلام و المسلمین احمدزاده شفافیت و انضباط مالی را یکی از اولویتهای اصلی سازمان اوقاف دانست و گفت: تمام اطلاعات مربوط به موقوفات از جمله قراردادها، اجارهها، دریافتها و پرداختها به صورت دقیق در سامانه جامع موقوفات ثبت میشود و دستگاههای نظارتی میتوانند در لحظه به آنها دسترسی داشته باشند.
وی افزود: این میزان از شفافیت مالی در کمتر دستگاهی قابل مشاهده است و موجب اعتماد بیشتر مردم به وقف و اوقاف شده است.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی با اشاره به موقوفات ماندگار تاریخ از جمله موقوفات عباس قلیخان و گوهرشاد بیگم، اظهار داشت: این موقوفات با گذشت چند قرن همچنان زنده هستند و در خدمت جامعه قرار دارند. بسیاری از آنها امروز با شیوههای نوین همچون آبیاری قطرهای و نیروگاههای خورشیدی بازآفرینی شدهاند و همچنان چراغ راه جامعه هستند.
حمایت از دانشبنیانها و کارآفرینی
وی حمایت از شرکتهای دانشبنیان را از اولویتهای مهم اوقاف برشمرد و گفت: با سرمایهگذاری موقوفات استان، صندوق پژوهش و فناوری وقف تأسیس شده است تا زمینه تجاریسازی پروژههای علمی و فناورانه فراهم شود. این اقدام علاوه بر کمک به توسعه علم، موجب بازگشت منافع موقوفات و تقویت بنیه اقتصادی آنها خواهد شد.
وی از تأسیس صندوق قرضالحسنه وقف ماندگار نیز خبر داد و گفت: این صندوق با جذب منابع خیرین، وامهای قرضالحسنه به نیازمندان، کارآفرینان و افراد مستعد ارائه میدهد. در کنار این فعالیتها، در بقاع متبرکه ۴۷ کارگاه آموزش اشتغال برگزار شده و بسیاری از شرکتکنندگان پس از دریافت وامهای قرضالحسنه توانستهاند صاحب شغل شوند و بینیاز از کمکهای مستمر گردند.
حجتالاسلام والمسلمین احمدزاده ضمن قدردانی از تمامی واقفان و خیرین که در مسیر احیای موقوفات و اجرای نیات واقفین همکاری داشتهاند، گفت: وقف چراغی است که هم راه دنیا و هم راه آخرت انسان را روشن میسازد. هرکس میخواهد نام و یاد خود را ماندگار کند، میتواند با نیت خالصانه در این سنت حسنه مشارکت کند.
