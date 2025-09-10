۱۰۷ میلیارد تومان صرف امور خیریه و بقاع متبرکه مازندران شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «ابراهیم حیدری جناسمی» مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در نشست خبری مناسبت هفته وقف با تاکید براینکه توسعه وقف و بهرهوری از آن یکی از مهمترین اولویتهای این اداره کل است، اظهار کرد: در یک سال اخیر، مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان صرف امور خیریه، اجتماعی، مساجد و بقاع متبرکه شده است.
وی به اجرای ۲۱۱ برنامه ویژه هفته وقف در این خطه از شمال کشور اشاره کرد و افزود: در طرحهای ضیافت الهی، شمیم حسینی، بصیرت عاشورایی و اربعین حسینی، مبلغ ۵۸ میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان هزینه شد، علاوه بر این، ۳ میلیارد تومان برای اعزام ۵۵۷ مبلغ به امامزادگان اختصاص یافت.
حجتالاسلام حیدری جناسمی یادآورشد: در طرح مهر تحصیلی، یک هزار و ۳۰۰ پک آموزشی به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دانشآموزان نیازمند اهدا شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به فعالیت اوقاف در حوزه ترویج ازدواج آسان اشاره کرد و گفت: برای ۷۰ نوعروس نیازمند نیز جهیزیههایی به ارزش ۲ میلیارد تومان تهیه شد.
وی به پروژههای کشاورزی و باغی اشاره کرد و افزود: در بخش کشاورزی، ۵۳ پروژه باغی با پیشبینی درآمد ۲۲ میلیارد تومان و ۲۵۰ پروژه کشاورزی برای تولید محصولاتی چون برنج، گندم و چای به اجرا درآمد.
حجتالاسلام حیدری جناسمی در بخش اقدامات حقوقی و ثبتی، به تعیین تکلیف ۲هزار و ۲۱۰ پرونده حقوقی موقوفات و دریافت هزار و ۱۶۶ سند مالکیت به مساحت ۳۸هزار و ۴۶۰ هکتار اشاره کرد و خاطرنشانشد: این اقدامات در راستای تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی انجام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به توزیع روزانه ۵ هزار پرس غذای گرم بین زائران اربعین حسینی در موکب اوقاف مازندران در شهر مقدس سامرا اشاره کرد و یادآور شد: این موکب در وعدههای صبحانه، ناهار و شام اقدام به پخت غذای گرم میکرد.
وی به برگزاری ۸۲۵ محفل انس با قرآن در سطح استان و صرف ۸ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای فرهنگی و قرآنی اشاره کرد.
