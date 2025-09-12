به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی در بحرین روز چهارشنبه حکم به سه ماه زندان برای جوانی به نام رضا عباس از شهرک الدراز داد؛ این در حالی است که او حدود چهار ماه پیش توسط نیروهای غیرنظامی مسلح وابسته به دستگاههای امنیتی بهطور خودسرانه بازداشت شده بود.
بر اساس گزارشهای حقوقی، نیروهای امنیتی در شامگاه ۲۱ مه ۲۰۲۵ خودروی رضا عباس را محاصره و بدون ارائه حکم قضایی یا دستور بازداشت، او را ربوده بودند. سپس مأموران او را به خانهاش برده و آنجا را به شکل تحریکآمیزی مورد تفتیش قرار دادند.
مقامات بحرینی در آن زمان هیچ توضیحی درباره علت بازداشت یا محل نگهداری او ارائه نکردند؛ موضوعی که موجب نگرانی شدید خانوادهاش درباره سرنوشت و سلامت وی شد.
فعالان حقوقی میگویند حکم اخیر در ادامه سیاست فشار و محدودسازی علیه فعالان و مخالفان سیاسی صادر شده است.
