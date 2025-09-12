  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

پویش «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» استمرار خواهد داشت

۲۱ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۶
کد خبر: 1726194
پویش «به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم» استمرار خواهد داشت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از فراهم شدن تمهیدات لازم برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به‌ویژه ۵۵ زندانی زن به مناسبت میلاد پیامبر(ص) و امام جعفر صادق(ع) با همکاری نهادهای استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی اشجری» امروز جمعه، 21 شهریور 1404 در نشست بررسی روند اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد که به مناسبت هفته وحدت برگزار شد، گفت: تاکنون سه جلسه هماهنگی با حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم و جمعی از مسئولان گیلان برگزار گردیده و ظرفیت‌های استان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بسیج شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با اشاره به اجرای پویش به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم در گیلان و ضرورت استمرار آن، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل روند آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان به ویژه 55 زندانی زن به میمنت سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق(ع) با همکاری سایر نهادها به ویژه استانداری، دادگستری و ستاد دیه گیلان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان با کمک خیرین و جمع‌آوری کمک‌های مردمی آزاد می‌شوند، تصریح کرد: تعداد دیگری از این زندانیان نیز به همت استانداری با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان آزاد خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان هم با تلاش برای مصالحه با شاکیان و یا بخشش از سوی آنان آزاد می‌شوند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به زندانیان برای ادای دیون و پرداخت بدهی‌ها یکی دیگر از راه‌های آزادی آنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور را اقدامی خیرخواهانه و مبارک دانست و اظهار کرد: امیدواریم به برکت هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر گرامی خداوند(ص) تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند و به آغوش گرم خانواده‌ برگردند.

وی با بیان اینکه تلاش برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد مختص هفته وحدت نیست، تصریح کرد: این هفته فرصتی مغتنم برای فرهنگ‌سازی عمومی بود تا ان‌شاءالله مردم عزیز و خیرین ما در طول سال به این امر مبارک توجه نمایند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha