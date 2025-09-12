به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی اشجری» امروز جمعه، 21 شهریور 1404 در نشست بررسی روند اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد که به مناسبت هفته وحدت برگزار شد، گفت: تاکنون سه جلسه هماهنگی با حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم و جمعی از مسئولان گیلان برگزار گردیده و ظرفیت‌های استان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد بسیج شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با اشاره به اجرای پویش به عشق پیامبر(ص) می‌بخشم در گیلان و ضرورت استمرار آن، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای تسهیل روند آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان به ویژه 55 زندانی زن به میمنت سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق(ع) با همکاری سایر نهادها به ویژه استانداری، دادگستری و ستاد دیه گیلان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان با کمک خیرین و جمع‌آوری کمک‌های مردمی آزاد می‌شوند، تصریح کرد: تعداد دیگری از این زندانیان نیز به همت استانداری با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان آزاد خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان هم با تلاش برای مصالحه با شاکیان و یا بخشش از سوی آنان آزاد می‌شوند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به زندانیان برای ادای دیون و پرداخت بدهی‌ها یکی دیگر از راه‌های آزادی آنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور را اقدامی خیرخواهانه و مبارک دانست و اظهار کرد: امیدواریم به برکت هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر گرامی خداوند(ص) تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند و به آغوش گرم خانواده‌ برگردند.

وی با بیان اینکه تلاش برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد مختص هفته وحدت نیست، تصریح کرد: این هفته فرصتی مغتنم برای فرهنگ‌سازی عمومی بود تا ان‌شاءالله مردم عزیز و خیرین ما در طول سال به این امر مبارک توجه نمایند.

---------------------

پایان پیام/۳۴۴