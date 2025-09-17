دعاهای مستحب وضو

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: هنگامی که انسان مشغول وضو می شود، مستحب است دعاهای زیر را بخواند:



* هنگام دیدن آب:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی جَعَلَ الْمآءَ طَهُورا وَلَمْ یَجْعَلْهُ نَجِسا».

ستایش مخصوص خدایی است که آب را پاک ‌کننده قرار داد، و آن را ناپاک نگردانید.





* موقعی که قبل از وضو دست ها را می‌شوید:

«بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوّابینَ وَاجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطَهِّرینَ».

به نام خدا و به ذات الله، خدایا مرا از توبه ‌کنندگان و ‌طالبانِ پاکی‌ قرار ده.





* موقع مضمضه:

«اَللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَوْمَ اَلْقاکَ وَاَطْلِقْ لِسانی بِذِکْراکَ».

خدایا، آن روزی‌ که تو را ملاقات می‌ کنم، دلیل محکم و حجتت را به من تلقین فرما، و زبانم را به ذکرت گویا کن.





* هنگام استنشاق:

«اَللّهُمَّ لا تُحَرِّمْ عَلَیَّ ریحَ الْجَنَّهِ وَاجْعَلْنی مِمَّنْ یَشَمُّ ریحَها وَرَوْحَها وَطیبَها».

خدایا بوی بهشت‌ را بر من حرام مکن، و مرا از کسانی قرار بده که بو و نسیم و عطر آن را ببوید.





* وقت شستن صورت:

«اَللّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهی یَوْمَ تَسْوَدُّ فیهِ الْوُجُوهُ وَلا تُسَوِّدْ وَجْهی یَوْمَ تَبْیَضُّ فیهِ الْوُجُوهُ».

خدایا چهره ‌ام را سپید گردان، در آن روزی که چهره‌ ها سیاه خواهد شد، و چهره‌ ی مرا سیاه مکن، در روزی که چهره ‌ها سپید می‌ گردد.





* موقع شستن دست راست:

«اَللّهُمَّ اَعْطِنی کِتابی بِیَمینی وَالْخُلْدَ فِی الْجِنانِ بِیَساری وَحاسِبْنی (حِسابا یَسیرا)».

خدایا پرونده ی اعمال ‌من را به دست راستم بده، و نامه ی جاودانه بودن در بهشت را به دست چپم بده، و حسابم را به حسابرسی آسان رسیدگی فرما.





* هنگام شستن دست چپ:

«اَللّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِشِمالی وَلا مِنْ وَرآءِ ظَهْری وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولَهً اِلی عُنُقی وَاَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ».

پروردگارا! پرونده‌ ام را در دست چپم قرار مده، و آن از پشت سرم، به من وا مَگذار، و آن را بسته شده به گردنم ننما، که من از پاره‌ های آتش به تو پناه‌ می ‌برم.





* موقع مسح سر:

«اَلّلهُمَّ غَشِّنی رَحْمَتَکَ وَبَرَکاتِکَ».

خدایا رحمت و برکاتت را بر من بپوشان.





* موقع مسح پاها:

«اَللّهُمَّ ثَبِّتْنی عَلَی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الاْقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْیی فیما یُرْضیکَ عنّی یا ذَاالْجَلالِ وَالاْکْرامِ».

خدایا مرا بر صراط ثابت بدار، در آن روزی که‌ قدمها می ‌لغزد، و تلاش و سعیم را در آنچه که تو را از من خشنود می ‌کند قرار بده، ای صاحب بزرگی و جلال و اکرام.





* و هنگامی که از وضو فارغ شد:

«اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ تَمامَ الْوُضُوءِ وَتَمامَ الصَّلوهِ وَتَمامَ رِضْوانِکَ وَالْجَنَّهَ».

خدایا از تو می ‌خواهم کمالِ وضو، و کمال نماز، و کمال خشنودی ‌ات و بهشت را.





* و در آخر بگوید:

«اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ».

حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است.

